ASUS'un Oyunlarda Fark Yatan Kulaklığı ROG Kithara Türkiye'de!

ASUS'un geçen ayın ortalarına doğru tanıttığı yeni oyuncu kulaklığı ROG Kithara, Türkiye'de satışa sunuldu. Oyunlarda rakiplere karşı önemli avantaj elde etmenize yardımcı olacak şekilde geliştirilen kulaklık, geniş özellik yelpazesi ile birlikte kullanıcılara oyunların yanı sıra müzik tarafında da etkileyici bir performans sunmaya odaklanıyor.

ASUS ROG Kithara'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG Kithara'nın Türkiye fiyatı, için 19 bin 299 TL olarak belirlendi. Sadece siyah renk seçeneği ile sunulan bu model, arkası açık bir tasarım yani ızgara şeklinde bir dış kısımla birlikte geliyor. Bu tasarım sayesinde ses kulaklıktan çok hoparlörden geliyormuş gibi bir hissiyat elde edebiliyorsunuz.

ASUS ROG Kithara'nın Özellikleri Neler?

Platform Desteği: PC, Mac, PlayStation 5 / 4, Nintendo Switch, iPadOS, iOS ve Android (3,5 mm bağlantı ile Xbox konsollarıyla da uyumlu)

Sürücü: 100 mm düzlemsel manyetik sürücü

Kulaklık Frekans Yanıtı: 8Hz-55kHz

Mikrofon: MEMS teknolojisini destekleyen yüksek kaliteli çıkarılabilir boom mikrofon

Mikrofon Frekans Aralığı: 20Hz-20kHz

Mikrofon Hassasiyeti: -36 dB

Aktif Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 420 g

Renk: Siyah

Bağlantı: Bağlantı Seçenekleri: 3.5 mm, 6.3 mm ve 4.4 mm kablolu bağlantı desteği.

ASUS ROG Kithara Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Bu kulaklık için v ile birlikte çalışıldı. Bu iş birliği sayesinde 100 mm HiFiMan düzlemsel manyetik sürücülerle birlikte gelen kulaklık, dengeli bir ses kalitesi sunmaya odaklanıyor. Gelişmiş baslar ve detaylı orta ve yüksek frekanslarla oyunlarda rakiplerin ayak seslerinin daha net bir şekilde duyulmasına olanak tanıyor.

Düzlemsel manyetik sürücüler, yüksek ses seviyelerinde bile bozulmaların önüne geçerek netliğin korunmasına yardımcı olur. Çok ince olması, hız konusunda da avantajlar sağlar. Sesler birbirine karışmadan her enstrümanın başladığı ve bittiği an eşit şekilde duyulur. Bu avantaj sayesinde ASUS ROG Kithara yalnızca oyunlarda değil, müzik dinlerken de oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

ASUS ROG Kithara'nın Tasarım Avantajı Nedir?

Kulaklıkta arkası açık tasarımın tercih edilmesinin tek sebebi estetik açıdan daha iyi bir görünüm sunmak değil. Bu tasarımın üzerinde durulması, daha geniş ses alanı sunmak istenmesinden kaynaklı. Yani sesin hangi yönden geldiğini daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Counter-Strike 2 gibi oyunlarda sessiz şekilde ilerlerken koşarak gidenlerin ayak seslerini çok daha iyi duyabiliyor ve akıllıca hareket ederek onları alt edebiliyorsunuz.

ASUS ROG Kithara'da Mikrofon Var mı?

ASUS ROG Kithara, MEMS teknolojisini destekleyen boom mikrofona sahip. Daha az gürültü ve daha yüksek ses kalitesi elde etmeye olanak sunan bu mikrofon, başınızı nereye çevirirseniz çevirin, sesinizin karşı tarafa net şekilde iletilmesini sağlıyor. Çıkarılabilir yapıda olması da ihtiyacınız olmadığı zamanlarda gereksiz yer kaplamasının önüne geçiyor.

ASUS ROG Kithara'nın Rahat Kullanım Sunuyor mu?

Kulaklık, yumuşak ve uzun kafa bandıyla birlikte geliyor. Kafa bandında uzun süreli kullanımlarda başınızın üzerinde baskı oluşmasını engellemek için hafızalı köpük, suni deri ve hava akışı sunan fileden oluşan üç katmanlı tasarım tercih edildi. Her insanın aynı kafa yapısına sahip olmadığını göz önünde bulunduran marka, farklı şekil ve boyutlarla uyumlu olması için kafa bandına yönelik sekiz ayar seviyesi ve alüminyum menteşe sunuyor.

Editörün Yorumu

ASUS ROG Kithara'nın tasarımı mantıklı olmuş ama tasarım dolayısıyla gürültü yalıtımı düşük kalıyor. Sesin dışarı sızmasını istemeyenler için önemli bir dezavantaj olarak görüyorum. Arkası kapalı kulaklıklar kulağı tamamen kapladığı için daha güçlü bir gürültü yalıtımı sunabiliyor. O yüzden ses sızdırmayan bir kulaklık arayışında olanların ikinci gruba giren kulaklıklara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum.