Bellek Krizi Fiyatları Yine Vurdu: ASUS'un Sevilen Konsoluna Dev Zam Geldi

Taşınabilir el konsolu pazarının iddialı isimlerinden ASUS, Japonya cephesinden gelen yeni haberlerle kullanıcılarını üzdü. Gelen son bilgilere göre şirket, yeni üst düzey el konsolu ASUS ROG Xbox Ally X için Japonya pazarında ciddi bir fiyat artışına gitti.

Peki ASUS'un sevilen konsoluna zam yapmasının arkasındaki nedenler neler ve en önemlisi fiyatlardaki dalgalanmalar Türkiye ve diğer bölgelere yansıyabilir mi? İşte detaylar!

ASUS ROG Xbox Ally X'e Yüzde 21 Zam Geldi

Verilere göre Japonya merkezli e-ticaret platformlarında listelenen pek çok ROG Xbox Ally X cihazının fiyatı vergiler dahil 139.800 yen (yaklaşık 39.544 TL) seviyesinden 169.000 Yen (yaklaşık 47.800 TL) seviyesine kadar yükseldi. Buna göre sevilen el konsolu ülkedeki fiyatı yüzde 21 oranında zamlandı.

Öte yandan yayınlanan raporlar yaşanan fiyat artışının sadece 24 GB LPDDR5X RAM belleğine sahip olan versiyonda geçerli olduğunu gösteriyor. Standart 16 GB RAM’e sahip modellerde ise şimdilik bir fiyat artışı uygulamadığı belirtiliyor.

Sektör analistleri bu spesifik artışın arkasında yatan temel nedenin dünya genelinde yaşanan bellek krizi olduğunu belirtiyor. Bildiğiniz üzere yapay zeka sektörünün devasa talep bir süredir RAM ve depolama gibi bileşenlerin fiyatını artırıyor ve tedarik edilmesini zorlaştırıyor.

Zamlar Türkiye ve Diğer Bölgelere de Gelir mi?

Teknoloji dünyasında genellikle fiyat artışları önce Asya pazarında başlar ve dalga dalga diğer bölgelere yayılır. Nitekim geçtiğimiz dönemde Acer gibi pek çok şirket bellek krizi nedeniyle uygulayacağı zamları ilk olarak Japonya'da duyurmuştu.

Şu an için hem Türkiye hem de Avrupa pazarında hem ASUS’un kendi mağazasında hem de üçüncü taraf satıcılarda ROG Xbox Ally X fiyatları sabit görünüyor. Ancak Japonya’da yaşanan sert yükseliş stoklardaki mevcut ürünler tükendiğinde Türkiye ve diğer pazarlarda da benzer bir tablonun yaşanabileceğine işaret ediyor.

ASUS ROG Xbox Ally X Özellikleri

Ekran: 7 inç FHD (1080p) IPS, 500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC

7 inç FHD (1080p) IPS, 500 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC İşlemci: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

AMD Ryzen AI Z2 Extreme İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home RAM: 16 GB / 24 GB LPDDR5X-8000

16 GB / 24 GB LPDDR5X-8000 Depolama: 1 TB M.2 2280 SSD

1 TB M.2 2280 SSD Batarya: 80Wh

80Wh Ağırlık: 715g

715g Boyutlar: 290.8 x 121.5 x 50.7mm

290.8 x 121.5 x 50.7mm Tuş Takımı ABXY tuşları, D-pad, L & R impulse tetikleyiciler, L & R tamponlar, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU

ABXY tuşları, D-pad, L & R impulse tetikleyiciler, L & R tamponlar, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU Türkiye Fiyatı: ~55.000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.