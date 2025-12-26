Amazon'dan Bedava 20 SSD! Herkes Şaşkın

Bir Amazon müşterisi muhtemelen şimdiye kadarki en iyi yılbaşı hediyelerinden biri aldı. Esasında tanesi yaklaşık 250 dolar (10 bin 728 TL) iki adet SSD almak üzere sipariş veren bir müşteri, Amazon tarafından gönderilenler karşısında şaşkınlığını koruyamadı. Asıl şaşırtıcı tarafı ise olayın üzerine şirket tarafından atılan adım oldu.

Amazon, Müşteriye Resmen 18 SSD Hediye Etti

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Reddit'teki bir kullanıcı (u/1trollzor1), 10 bin 728 TL karşılığı olan 250 dolara Samsung 9100 PRO 2 TB NVMe SSD satın aldı. Normalde kendisine iki adet SSD gönderilmesi gerekiyordu fakat adresine teslim edilen kutularda toplam 20 adet SSD çıktı.

Bu SSD'lerin toplam değeri 5000 dolara (214 bin 574 TL) denk geliyor. Kullanıcı, bu parayı ödemek yerine sadece iki tanesinin ücretini ödedi. Amazon müşterisi, çoğu insanın "hazine" olarak gördüğü bu devasa stoğun yeni sahibi olarak onları istediği gibi kullanmakta özgür hâle geldi.

Kullanıcı, bu nadir görülen durum karşısında Amazon'un müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğini ve Amazon'un hatasını kabullendiğini ileri sürdü. İddiaya göre şirket, müşteriye gönderdiği bütün ürünlerin onda kalabileceğini belirtti. Yılın sona ermesine de sadece birkaç gün kaldığını göz önünde bulundurursak Amazon'un verdiği bu karşılığın âdeta bir yılbaşı hediyesi olduğu söylenebilir.

Bu ürünlerin ne kadar değerli olduğunu anlatmak için sadece fiyatını vermek yeterli olmaz. Kullanıcının eline geçen Samsung 9100 Pro modeli, piyasadaki en hızlı PCIe Gen 5.0 SSD'lerden biri olarak öne çıkıyor. Bu seviyedeki bir SSD'den elinizde 20 adet olması, son derece değerli bir hazineniz olduğu anlamına geliyor.