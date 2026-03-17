ASUS'un Çift Ekranlı Dizüstü Bilgisayarı Zenbook DUO 10 Bin Rakibini Geride Bıraktı

Asus'un CES 2026'da tanıttığı ve kısa bir süre önce Türkiye'de de satışa çıkan Zenbook Duo (2026), kullanıcıların olduğu kadar eleştirmenlerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ürün, tasarım dünyasının Oscar'ı olarak tanımlayabileceğimiz iF Design Awards 2026’da büyük bir başarıya imza attı. Toplamda 27 ödüle layık görülen Asus Zenbook Duo, törenin en prestijli kategorisi olan Altın Kupa'yı da kazanmayı başardı.

Asus Zenbook DUO (2026) Neden iF Altın Kupa Kazandı?

Çoğu bilgisayarın birbirine benzediği ve rakiplerinden ayırt edilmekte zorlanıldığı bir dönemde Asus'un Zenbook DUO ile iF Design Awards 2026’da Altın Kupa kazanması şaşırtıcı değil. Bildiğiniz üzere Asus'un birkaç yıldır devam ettirdiği Zenbook DUO modelleir çifr ekrana sahip. Üstelik şirket bu iki ekranı kullanışsız ya da alışık olmadığımız yeni bir formatta değil, klasik dizüstü bilgisayar görünümünde sunuyor.

Kullanıcılar Zenbook DUO'yu tıpkı normal bir dizüstü bilgisayar gibi kullanırken istedikleri an manyetik klavyenin altındaki ikinci ekranı devreye alarak çift ekran deneyimine geçiş yapabiliyor. Ürünün tüm özelliklerini bir kenara koyacak olursak sadece bu fonksiyon bile Zenbook Duo'nun ödül alması için oldukça yeterli. Ki uzaktan çalışan biri olarak istediğin zaman sıradan bir dizüstü bilgisayar istediğin zaman ise çift ekrana sahip olmanın ilgi çekici olduğunu belirtmem gerek.

Asus Zenbook Duo (2026) Özellikleri Neler?

İşlemci : Intel Panther Lake Core Ultra X9 Core Ultra X7 Core Ultra 9 Core Ultra 7

: Intel Panther Lake RAM : 32 GB LPDDR5X

: 32 GB LPDDR5X Depolama : 2 TB SSD

: 2 TB SSD Ekran Kartı : Intel Arc Graphics

: Intel Arc Graphics Ekran Boyutu : 14 inç (Çift Ekran) Ekran Teknolojisi : OLED Ekran Çözünürlüğü : 3K (2880 x 1800) Ekran Yenileme Hızı : 144Hz Ekran Parlaklığı : 1000 nit maksimum parlaklık

: 14 inç (Çift Ekran) Batarya : 99Wh

: 99Wh Ağırlık: 1.65 kg

Asus'un 2026 model Zenbook DUO'su Intel'in Panther Lake işlemci ailesini kullanıyor. Kullanıcıların tercih edebileceği Core Ultra X9, Ultra X7, Ultra 9 ve Ultra 7 olmak üzere dört farklı seçenek bulunuyor. RAM tarafında 32 GB, depolama tarafında ise 2 TB standart seçenekler olarak geliyor. Ekran kartı tarafında ise bizi yine Intel'in entegre Arc Graphics GPU'su karşılıyor. Tüm bunlardan yola çıkarak Zenbook DUO'nun güçlü bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle profesyonellere hitap eden bu ürün kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Ancak eğer oyun oynamayı düşünüyorsanız, Zenbook DUO pek de size göre olmayabilir. Core Ultra X9 işlemci ve onunla birlikte gelen entegre Arc Graphics GPU kesinlike Counter-Strike 2 sistem gereksinimleri yüksek olmayan oyunlarda 60 FPS'ye yakın bir deneyim sunabilir. Ancak bu GTA 6 oynayabileceğiniz bir bilgisayar değil.

Panel tarafında ise defalarca belirttiğimiz üzere bizi iki ekran karşılıyor. Her iki ekran da OLED teknolojisini kullanıyor ve 3K (2880 x 1800) çözünürlüğe sahip. Ekran yenileme hızı ise 144Hz. Asus, bu modelde 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Pek çok dizüstü bilgisayarda görmediğimiz bu değer, ekranı güneşli havalarda bile görünecek şekilde parlak yapıyor. Şirket bartarya tarafında da akıllı bir tercih yapmış.

Yasal olarak bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en büyük baytarya olan 99Wh'lik bir pil bizleri karşılıyor. Ancak iki ekran iki katı pil tüketimi anlamına geleceği için bu modda pil beklediğiniz kadar uzun dayanmayabilir. Üstelik tüm bunlara rağmen cihazın ağırlı ise sadece 1.65 kg. Kıyaslamak gerekirse Apple'ın en ince bilgisayarı olan MacBook Air'ler bile 1,24 kg.

Asus Zenbook Duo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Pek çok Asus modeli gibi Zenbook Duo modelleri de Türkiye'de satılıyor. Asus'un Ultra X9 İşlemci, 32 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip en pahalı konfigürasyon için belilrlediği Türkiye fiyatı ise 159 bin TL. Ne yazık ki ürünün şu an Asus e-Store'da stokları tükenmiş durumda. İnternette farklı e-ticaret platformlarında daha pahalıya bulmak mümkün. Yine de bu bilgisayarı almayı düşünüyorsanız stokların yenilenmesini beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Asus'un iF Design Awards 2026’da Altın Kupa kazanması şirket için gurur verici bir an olsa da bir tüketici olarak benim açımdan pek de ilgi çekici bir gelişme değil. Ancak ödülü alan Zenbook Duo gerçekten de başarılı bir cihaz. Belirttiğim üzere ben uzaktan çalışan ve istersem dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilecek biriyim.

Ancak çoğu zaman çift ekran gibi kullanabildiğim geniş ekranlı monitörümün rahatlığını tercih ediyorum. Zenbook Duo ben ve benim gibi olan insanlar için gittiği her yere çift monitör taşıma kolaylığını 1.65 kg ağırlığında sunmayı başarıyor. Fiyat biraz cep yaksa da spesifik ihtiyaçları olan insanlar için güzel bir seçenek olabilir.