Tüm Türkiye Bu Dizileri Konuşuyor! İşte En Çok İzlenenler

Diziler ve filmlerle ilgili veriler paylaşmasıyla bilinen JustWatch, 9-15 Mart tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen dizileri açıkladı. Tüm dijital platformlardaki yapımların dahil edildiği listede ülkemizdeki izleyicilerin favori dizileri bir araya geldi. İşte Türkiye’de haftanın en popüler dizileri!

Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (9-15 Mart)

Sıra Dizi Adı Platformlar 1 Masumiyet Müzesi Netflix 2 Prens TV+, HBO Max 3 İlk ve Son TV+, HBO Max 4 From TV+, TOD TV 5 Spartacus: House of Ashur Amazon Prime Video 6 Primal TV+ 7 Esref Rüya Amazon Prime Video, TOD TV 8 Reacher Amazon Prime Video 9 House of the Dragon HBO Max, TV+ 10 Jujutsu Kaisen Crunchyroll, TOD TV

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Masumiyet Müzesi'ni görüyoruz. Netflix üzerinden izlenebilen bu dizi, Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanmış bir yapım. Hikaye, 1970’ler ve 1980’lerde İstanbul’da geçiyor ve zengin bir ailenin oğlu Kemal ile uzaktan akrabası Füsun arasındaki karmaşık ilişkiyi anlatıyor.

İkinci sırada Prens dizisi yer alıyor. TV+ ve HBO Max’te izlenebilen yapım en iyi Türk komedi dizileri arasında gösteriliyor. Dizi, hayali bir Orta Çağ krallığı olan Bongomya’da geçiyor ve krallığın hanedan üyelerinden Prens’in hikayesini konu alıyor. Babasının yani kralın ölümünün ardından yaşanan karmaşa ve Prens’in bu karmaşa sırasında hayatta kalma çabaları seyirciye gösterilir.

İlk ve Son dizisi ise üçüncü sırada yer alıyor. Tıpkı ikinci sıradaki gibi TV+ ve HBO Max’te izlenebilen yapım, dramatik bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor. Aşk türünü seviyorsanız Özge Özpirinçci, Salih Bademci ve Ushan Çakır gibi ünlü oyuncuların rol aldığı bu diziye göz atabilirsiniz.

Editörün Yorumu

JustWatch tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’deki dizi izleyicilerinin hangi yapımlara ilgi gösterdiğini net şekilde ortaya koyuyor. Orhan Pamuk imzalı Masumiyet Müzesi’nin listenin zirvesine yerleşmesi de oldukça dikkat çekici. Görünüşe göre dizi, izleyicilerin büyük çoğunluğu tarafından beğenilmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.