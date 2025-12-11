Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı
Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Avatar dizisinin yeni sezonu ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Avatar: The Last Airbender'ın 1 dakika 18 saniye uzunluğunda yeni fragman paylaşıldı.
- Popüler dizinin yeni sezonu 2026 yılında yayınlanacak.
- İkinci sezonun 8 adet bölümden oluşması bekleniyor.
En popüler Netflix dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Avatar dizisi için Türkçe alt yazıya sahip yeni fragman paylaşıldı. Peki, yeni sezon, önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi?
Avatar: The Last Airbender'ın Türkçe 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Avatar: The Last Airbender'ın yeni sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. 1 dakika 18 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Toprak Krallığı'na hoş geldin" sözlerine yer verildi. Tanıtım videosuna göre yeni sezon, aksiyon dolu sahneler içerecek.
Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Kısa sürede popüler olan dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm mevcut. İkinci sezonun kaç bölüme sahip olacağı henüz açıklanmadı ancak yeni sezonda da 8 adet bölüm yer alabilir.
Avatar: The Last Airbender Oyuncuları
- Gordon Cormier
- Kiawentiio
- Ian Ousley
- Dallas Liu
- Paul Sun-Hyung Lee
- Daniel Dae Kim
- Matthew Yang King
- Ken Leung
- Ruy Iskandar
- Elizabeth Yu
Dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Paul Sun-Hyung, Lee, Daniel Dae Kim, Matthew Yang King ve daha pek çok isim bulunuyor. Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini ise Ian Ousley canlandırıyor.
Netflix'ten Yeni Türk Dizisi Geliyor! Yayın Tarihi Açıklandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in yayın tarihi açıklandı. Peki, Yavuz Turgul tarafından yaratılan dizi ne zaman çıakcak? İşte detaylar!
Avatar: The Last Airbender Konusu
Avatar: The Last Airbender, dört ulusun yaşadığı bir dünyada geçer. Bu ulusların her biri, kendi elementlerini bükme yeteneğine sahip insanlara sahiptir. Savaş hâlindeki dünyayı kurtarabilmek için dört element gücünde ustalaşmaya karar veren Avatar'ın kendisini durdurmaya çalışan düşmanlar ile savaşması gerekir.