Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

En popüler Netflix dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Avatar dizisi için Türkçe alt yazıya sahip yeni fragman paylaşıldı. Peki, yeni sezon, önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi?

Avatar: The Last Airbender'ın Türkçe 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Avatar: The Last Airbender'ın yeni sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. 1 dakika 18 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında "Toprak Krallığı'na hoş geldin" sözlerine yer verildi. Tanıtım videosuna göre yeni sezon, aksiyon dolu sahneler içerecek.

Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Kısa sürede popüler olan dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm mevcut. İkinci sezonun kaç bölüme sahip olacağı henüz açıklanmadı ancak yeni sezonda da 8 adet bölüm yer alabilir.

Avatar: The Last Airbender Oyuncuları

Gordon Cormier

Kiawentiio

Ian Ousley

Dallas Liu

Paul Sun-Hyung Lee

Daniel Dae Kim

Matthew Yang King

Ken Leung

Ruy Iskandar

Elizabeth Yu

Dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Paul Sun-Hyung, Lee, Daniel Dae Kim, Matthew Yang King ve daha pek çok isim bulunuyor. Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini ise Ian Ousley canlandırıyor.

Avatar: The Last Airbender Konusu

Avatar: The Last Airbender, dört ulusun yaşadığı bir dünyada geçer. Bu ulusların her biri, kendi elementlerini bükme yeteneğine sahip insanlara sahiptir. Savaş hâlindeki dünyayı kurtarabilmek için dört element gücünde ustalaşmaya karar veren Avatar'ın kendisini durdurmaya çalışan düşmanlar ile savaşması gerekir.