Netflix'ten Yeni Türk Dizisi Geliyor! Yayın Tarihi Açıklandı
Netflix'in yeni Türk dizisi Ayrılık da Sevdaya Dahil'in yayın tarihi açıklandı. Peki, Yavuz Turgul tarafından yaratılan dizi ne zaman çıakcak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- Dizinin oyuncuları arasında İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen dahil pek çok isim bulunuyor.
- Netflix'in yeni dizisi, Kemal ile Afife'nin hikâyesine odaklanacak.
Netflix'te yerli yapımların sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda eklenen Platonik Mavi Dolunay Otel'in ardından yeni bir dizi daha Netflix'in kütüphanesine gelmeye hazırlanıyor. Ayrılık da Sevdaya Dahil isimli yeni dizinin yayın tarihi açıklandı. Ayrıca diziye dair bazı görüntüler de paylaşıldı.
Ayrılık da Sevdaya Dahil Yayın Tarihi
Netflix Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda yeni Türk dizisinin yayın tarihi açıklandı. Yavuz Turgul tarafından yaratılan Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 tarihinde Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ilk sezonunun kaç adet bölümden oluşacağı henüz belli değil.
Yavuz Turgul'dan bir erdem ve aşk hikayesi. Yeni dizi Ayrılık da Sevdaya Dahil 15 Ocak'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/N89H9eGLoZ— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 9, 2025
Ayrılık da Sevdaya Dahil Oyuncuları
- İbrahim Çelikkol
- Emine Meyrem
- Yasemin Kay Allen
- Menderes Samancılar
- Deniz Türkali
- Tarık Papuççuoğlu
- Asuman Çakır
- Dilşah Demir
- Görkem Sevindik
- Can Yılmaz
- Sinan Bengier
- Okan Cabalar
- Demircan Kaçel
- Caner Erdem
- Sercan Batık
Yönetmenliğini Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul'un üstlendiği dizinin senaristleri arasında Kurtcebe Turgul ile Nilgün Öneş yer alıyor. Netflix yapımı Türk dizileri arasına katılmaya hazırlanan Ayrılık da Sevdaya Dahil'in oyuncuları arasında İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Menderes Samancılar, Deniz Türkali ve Tarık Papuççuoğlu dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.
Netflix'in Warner Bros. Anlaşması Sallantıda! Yeni Teklif Geldi
Paramount Skydance, Netflix ve Warner Bros. Discovery anlaşmasında büyük bir engel olarak öne çıktı. Şirket, hissedarlara büyük teklifle gitti.
Ayrılık da Sevdaya Dahil Konusu
Ayrılık da Sevdaya Dahil'in hikâyesi, tefeci bir ailede yetişmiş olan Kemal ile yazarlık hayallerini bir kenara bırakıp lokanta işletmek zorunda kalan Afife'nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Afife ve Kemal, bir borç nedeniyle karşı karşıya gelir. bu karşılaşma Kemal’in dünyasında vicdanı, erdemi ve aşkı yeniden tanımlayan bir dönüm noktasına dönüşür.