Netflix'ten Yeni Türk Dizisi Geliyor! Yayın Tarihi Açıklandı

Netflix'te yerli yapımların sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda eklenen Platonik Mavi Dolunay Otel'in ardından yeni bir dizi daha Netflix'in kütüphanesine gelmeye hazırlanıyor. Ayrılık da Sevdaya Dahil isimli yeni dizinin yayın tarihi açıklandı. Ayrıca diziye dair bazı görüntüler de paylaşıldı.

Ayrılık da Sevdaya Dahil Yayın Tarihi

Netflix Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda yeni Türk dizisinin yayın tarihi açıklandı. Yavuz Turgul tarafından yaratılan Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 tarihinde Netflix üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ilk sezonunun kaç adet bölümden oluşacağı henüz belli değil.

Yavuz Turgul'dan bir erdem ve aşk hikayesi. Yeni dizi Ayrılık da Sevdaya Dahil 15 Ocak'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/N89H9eGLoZ — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 9, 2025

Ayrılık da Sevdaya Dahil Oyuncuları

İbrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

Menderes Samancılar

Deniz Türkali

Tarık Papuççuoğlu

Asuman Çakır

Dilşah Demir

Görkem Sevindik

Can Yılmaz

Sinan Bengier

Okan Cabalar

Demircan Kaçel

Caner Erdem

Sercan Batık

Yönetmenliğini Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul'un üstlendiği dizinin senaristleri arasında Kurtcebe Turgul ile Nilgün Öneş yer alıyor. Netflix yapımı Türk dizileri arasına katılmaya hazırlanan Ayrılık da Sevdaya Dahil'in oyuncuları arasında İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Menderes Samancılar, Deniz Türkali ve Tarık Papuççuoğlu dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Ayrılık da Sevdaya Dahil Konusu

Ayrılık da Sevdaya Dahil'in hikâyesi, tefeci bir ailede yetişmiş olan Kemal ile yazarlık hayallerini bir kenara bırakıp lokanta işletmek zorunda kalan Afife'nin yollarının kesişmesiyle başlıyor. Afife ve Kemal, bir borç nedeniyle karşı karşıya gelir. bu karşılaşma Kemal’in dünyasında vicdanı, erdemi ve aşkı yeniden tanımlayan bir dönüm noktasına dönüşür.