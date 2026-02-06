TikTok Yakında 'Sıkıcı' Bir Yere Dönüşebilir: Bağımlılığa Karşı Savaş Açıldı!

Son dönemde pek çok sosyal medya ağı, gelişmiş algoritmaları ve yeni akış sistemleri ile birlikte kullanıcıların platformda geçirdikleri süreyi artırmayı hedefliyor. Bu da doğal olarak pek çok kişinin sosyal medya bağımlılığına yakalanmasına neden oluyor. Eleştirilerin odağında ise özellikle TikTok ve Instagram Reels gibi sonsuz video akışına sahip mecralar yer alıyor.

Teknoloji devlerine getirdiği katı düzenlemelerle bilinen Avrupa Birliği, şimdi de tam da bahsi geçen bağımlılık yapıcı platformları radarına aldı. Avrupa Komisyonu'nun ilk hamlesi TikTok'a yönelik oldu. Komisyon, platformdan sonsuz kaydırma gibi riskli özelliklerini kaldırmasını veya değiştirmesini talep etti. İşte detaylar!

Avrupa Birliği, TikTok'un Bağımlılık Yapan Özelliklerini Kaldırmasını İstiyor

Geçtiğimiz günlerde TikTok'un sosyal medya bağımlılığına olan etkisi ile ilgili bir soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu, kısa bir süre önce hazırladığı raporları kamuoyuna sundu. Raporlara göre platfromun algoritması ve arayüz tasarımı kullanıcıları tam anlamıyla bir bağımlılık tuzağına çekiyor.

Komisyon bilhassa sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma ve sürekli gelen anlık bildirim gibi özelliklerin beyindeki dopamin salgısını tetikleyerek güçlü bir ödül mekanizması yarattığını vurguluyor.

Basitçe anlatmak gerekirse bu tür özellikler platformu kullandığımızda beynimizin otopilot moduna geçmesine neden oluyor. Kullanıcılar sürekli yeni içerikle ödüllendirildiği hissiyle kaydırmaya devam ediyor ancak bu süreç iradeyi zayıflatarak bağımlı bir davranışa sürüklüyor.

Bununla birlikte AB yetkilileri TikTok'un söz konusu özellikleri geliştirirken özellikle gece geç saatlerdeki kullanım alışkanlıklarını ve giriş sıklıklarını analiz ettiğini, yani bağımlılık döngüsünü verilerle bilinçli olarak kurguladığını iddia ediyor.

Avrupa Komisyonu soruşturma kapsamında elde edilen bulgular neticesinde TikTok'un bahsi geçen özelliklerini değiştirmesi gerektiğini belirtiyor. Masadaki talepler ise oldukça net:

Sonsuz kaydırma özelliğinin kapatılması.

Öneri algoritmasının bağımlılık yaratmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

Zorunlu ekran molalarının sisteme entegre edilmesi.

TikTok Cephesinden Sert Yanıt Geldi

Öte yandan TikTok Brüksel'den gelen ağır suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Şirket sözcüsü AB'nin bulgularını kategorik olarak yanlış ve gerçeklikten uzak olarak nitelendirdi. Platformun halihazırda sunduğu güvenlik önlemlerinin görmezden gelindiğini savunan şirket, her türlü yasal yola başvurarak mevcut iddialara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ancak rüzgarın yönü sosyal medya devleri için tersine dönmüş durumda. Dünya genelinde hükümetler son dönemde sosyal medya bağımlılığının özellikle gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı birleşmeye başladı. Eğer TikTok, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunursa küresel cirosunun yüzde 6'sına varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce de TikTok ve benzeri uygulamalardaki sonsuz kaydırma özelliği bir bağımlılık tuzağı mı, yoksa sadece kullanıcı deneyimini iyileştiren bir özellik mi? Yorumlarda buluşalım.