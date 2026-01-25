TikTok’ta Gizlilik Paniği: Kullanıcı Verileri ABD'ye mi Sunuluyor?

TikTok, ABD’deki el değiştirme sürecinin ardından bu kez de gizlilik politikasıyla tartışmaların odak noktasında yerleşti. Platforma giriş yapan kullanıcıların karşısına çıkan yeni bir gizlilik bildirimi kişilerin cinsel yönelimi, vatandaşlık ve göçmenlik durumu gibi son derece hassas verilerin işleneceğini ifade ediyor.

Özellikle ABD’de Trump yönetimiyle birlikte artan göçmenlik baskılarından sonra gelen söz konusu bildirim sosyal medya kullanıcılarında büyük bir endişeye sebep oldu. Hatta çok sayıda kişi kişisel verilerinin hükümetle paylaşılacağı korkusuyla hesaplarını sileceğini bile söylüyor. İşte TikTok'ya yaşanan gizlilik krizinin perde arkası!

TikTok'un Yeni Gizlilik Politikası Neyi Amaçlıyor?

Kullanıcılar gizlilik politikalarındaki yeni değişikliğin TikTok'un ABD'li şirketlere satılmasının hemen ardından gelmesinden şüpheleniyor ve bu hamlenin arkasında ABD hükümetinin bilgi toplama arzusu olduğunu düşünüyor. Ancak durum tam olarak böyle değil.

Hukuk uzmanlarına göre TikTok'un gizlilik politikasında sözünü ettiği hassas bilgiler Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi katı eyalet kanunlarına uyum sağlamak için toplanıyor.

Yasa temel olarak sosyal medya platformlarının toplayabileceği hassas bilgileri en ince detayına kadar listelemesini şart koşuyor. Yani eğer bir kullanıcı TikTok'ta "Vatandaşlığımı yeni aldım!" temalı bir video paylaşırsa TikTok teknik olarak bu veriyi işlemiş oluyor.

Şirket de eyaletlerin açacağı olası davalardan ve dev cezalarından kaçınmak adına avukat diliyle yazılmış bu korkutucu metni kullanıcıların önüne sunmak zorunda kalıyor.

Aslına bakacak olursanız daha öncesinde Instagram veya Facebook gibi platformlar da benzer uygulamalara imza attı. Ancak TikTok'un söz konusu maddeleri çok daha doğrudan ve şeffaf bir dille bildirmesi kullanıcılar arasında ufak çaplı bir paniğe neden olmuş gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.