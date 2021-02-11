116 Yaşındaki Avrupa'nın En Yaşlı İnsanı COVID-19'u Atlattı

Avrupa'nın en yaşlısı COVID-19'u semptomsuz atlattı. Önümüzdeki günlerde 117. yaşına girmeye hazırlanan Rahibe Andre (Sister Andre) COVID-19'dan sağ kurtulmayı başardı. COVID-19'dan korkmadığını ve semptom göstermediğini belirten Rahibe Andre, arkadaşlarının virüsten ölmesine üzülüyor.

Avrupa'nın en yaşlı insanı olan Fransız bir rahibe, 117. doğum gününden sadece günler önce COVID-19'dan sağ kurtuldu. 1944'te Rahibe Andre (Sister Andre) adını alan Lucile Randon, 16 Ocak'ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Ancak semptom göstermeyen 116 yaşındaki kadın, doktorları şaşırtmayı başardı.

Avrupa'nın en yaşlısı COVID-19'u semptomsuz atlattı

Sister Andre yerel medyaya verdiği demeçte, "Koronavirüse yakalandığının farkında bile olmadığını" söyledi. Fransa'nın güneyinde yer alan huzurevinde izole edilen Lucile Randon'un yaklaşık 20 gün sonra tamamen iyileştiği kabul ediliyor.

Görme engelli ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 116 yaşındaki kadın, Perşembe günü 117. doğum gününü kutlamayı dört gözle bekliyor. Ancak son yıllara kıyasla daha küçük bir grupla kutlama yapacak gibi gözüküyor.

Sainte Catherine Labouré huzurevinin sözcüsü David Tavella, "Çok şanslıydı, Bana sağlığı hakkında değil, alışkanlıklarıyla ilgili sorular sordu. Örneğin, yemek veya uyku saatlerinin değişip değişmeyeceğini bilmek istedi. Hastalıktan korkmadı. Öte yandan, diğer sakinler için çok endişeliydi." ifadelerini kullandı.

Rahibe Andre 11 Şubat 1904'te Fransa'da doğdu. Gerontology Research Group'un (GRG) dünya yaş sıralamasına göre, Avrupa'nın en yaşlı kişisi olmasının yanı sıra aynı zamanda dünyanın en yaşlı ikinci kişisi.

Fransız televizyon ağı BFM'e açıklamalarda bulunan Rahibe Andre, COVID-19'a yakalanmış olmaktan korkmadığını söyledi. Rahibe Andre açıklamasında, "Hayır korkmadım çünkü ölmekten korkmuyorum. Seninle olduğum için mutluyum, ama başka bir yerde olmak isterdim. Ağabeyime, büyükbabama ve büyükanneme katılmam gerekiyor." dedi.

BFM'de yer alan habere göre, huzurevindeki 88 kişiden 81'inin testi pozitif çıktı ve 10'u COVID-19'dan öldü. Ayrıca son rakamlar, Fransa'da 3,4 milyondan fazla vaka ve 80.000'den fazla ölümün meydana geldiğini gösteriyor.

Mutasyonlu virüs uyarısı

Geçtiğimiz gün mutasyonlu virüsle alakalı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tufan Tükek, mutasyonlu virüs nedeniyle aynı evdeki hastaların ayrı odalarda kalması gerektiğini açıkladı.