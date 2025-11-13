ChatGPT ve Gemini'ın Tahtı Sallanıyor! Gözler Çin'in Yeni Modelinde

Çin'in en büyük arama motoru şirketi Baidu, yaklaşık iki yıl önce OpenAI ve Google gibi büyük teknoloji devlerinin geliştirdiği yapay zeka modelleri ile rekabet edebilecek Ernie isimli bir model ile kullanıcıların karşısına çıktı. O zamandan bu yana modellerini düzenli olarak geliştirilen Baidu, en sonuncu modelinin OpenAI'ın GPT-5 ve Google'ın Gemini 2.5 Pro modellerini geride bıraktığını iddia etti.

Çin'in Yeni Yapay Zeka Modeli

Ernie-4.5-VL-28B-A3B-Thinking olarak adlandırılan bu yeni model, piyasada mevcut birçok yapay zeka modeline kıyasla daha uygun fiyata çalıştırılabilmesi ile öne çıkıyor. Öyle ki tek bir 80 GB GPU üzerinde çalışabiliyor. Toplam 28 milyar parametreye (modelin eğitim sırasında öğrendiği değerler) sahip olmasına rağmen yönlendirme yaklaşımı sayesinde yalnızca 3 milyar aktif parametre kullanıyor. Bu da daha az hesaplama gücü ve dolayısıyla daha az kaynak kullanılmasına olanak tanıyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri, ince ayrıntıları incelerken görüntüleri dinamik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilmesi ki bu, insanların görsellerle ilgili bir inceleme yaparken benimsediği bir yaklaşım. Yani yeni Ernie modeli, bu konuda insanların problem çözme yaklaşımını taklit ederek karmaşık veriler üzerinde daha doğru sonuçlara ulaşmaya çalışıyor.

Yeni modelin kullanım alanları da oldukça fazla. Belge işleme, matematik, mühendislik, robotik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek şekilde geliştirilen bu model, ticari kullanıma izin veren Apache 2.0 lisansı ile yayınlanmış durumda. İş süreçlerine yapay zekayı entegre ederek çalışmalara hız kazandırmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından sınırsız bir şekilde kullanılabiliyor.

Modelin duyurusunda en çok dikkat çeken nokta, Baidu'nun Google ve OpenAI'ın en gelişmiş yapay zeka modellerini hedef alması oldu. Haziran 2025'te tanıtılan Ernie 4.5 model ailesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen bu modelin Modelin çeşitli belge ve grafik analiz etme kıyaslamalarında OpenAI'ın GPT-5 (High), Google'ın Gemini 2.5 Pro modellerinden daha iyi performans gösterdiği ileri sürüldü.

Elbette ki bu iddiaların henüz bağımsız bir şekilde doğrulanmadığını unutmamak gerekiyor. İlerleyen günlerde verimlilik açısından son derece kritik öneme sahip bu yeni yapay zeka modeli daha geniş çaplı bir şekilde ele alınacaktır. Hem yapay zeka topluluğu hem araştırmacılar tarafından test aşamasında olan modelle ilgili sonuçların yakın bir zamanda yayınlanması muhtemel.