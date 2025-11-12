OpenAI GPT-5.1'i Tanıttı: ChatGPT Artık Arkadaşınızdan Farksız!

OpenAI, amiral gemisi dil modeli GPT-5 serisinde önemli bir güncellemeye giderek yeni GPT-5.1’i kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu güncelleme ile ChatGPT hem bilişsel yeteneklerini hem de kullanıcıyla kurduğu iletişimin kalitesini ciddi ölçüde iyileştiriyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni GPT-5.1 modelleri bu hafta itibariyle ücretli kullanıcılardan başlayarak aşamalı bir şekilde herkesin kullanımına sunulacak. Gelin şimdi yeni yapay zeka modellerinin öne çıkan detaylarına hep birlikte göz atalım!

GPT-5.1 Modelleri Neler Sunuyor?

Yeni GPT-5.1 serisi iki ana modelden oluşuyor:

GPT-5.1 Instant: Kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen GPT-5 Instant'ın yeni sürüm, artık varsayılan olarak daha sıcakkanlı ve daha sohbet edilebilir bir yapıya sahip. Önceki sürüme göre kullanıcı talimatlarını çok daha iyi takip edebilen model, erken testlere göre faydalı ve net yanıtlar sunarken daha oyuncu ve cana yakın cevaplar üreterek kullanıcıları şaşırtıyor.

GPT-5.1 Thinking: Gelişmiş akıl yürütme yeteneğine sahip olduğu belirtilen bu model ise tıpkı selefi gibi basit görevlerde hızlanırken, karmaşık problemler üzerinde daha fazla zaman harcayarak daha kararlı ve eksiksiz cevaplar üretiyor.

Bununla birlikte GPT-5.1 Instant, OpenAI'ın yeni geliştirdiği adaptif akıl yürütme (adaptive reasoning) yeteneğine ev sahipliği yapıyor. Model bu sayede zorlu sorulara yanıt vermeden önce "düşünme" süresini kendi belirleyebiliyor. Bu yenilik özellikle matematik ve kodlama gibi alanlarda önemli başarı artışları sağlıyor.

GPT-5.1 Thinking modeli ise zorlu görevlerde yüzde 71'e varan oranda daha uzun düşünme süresi kullanırken en hızlı tamamladığı basit görevlerde ise yüzde 57 oranında daha hızlı çalışıyor. Ayrıca, bu modelin yanıtları artık daha sade, jargon içermeyen ve kolay anlaşılır bir dilde sunuluyor. Model karmaşık teknik kavramları açıklarken bile anlaşılırlığı öncelik olarak tutuyor.

OpenAI'ın açıklamasına göre ChatGPT, bu yeni modellerle birlikte kullanıcı sorgularını analiz ederek en iyi cevabı verebilecek modele otomatik olarak geçiş yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar önümüzdeki 3 ay boyunca dilediği zaman eski GPT-5 modellerini de kullanabilecek.

ChatGPT'ye Sekiz Farklı Kişilik Modu Geldi

Model güncellemesinin en eğlenceli yanlarından biri ChatGPT'nin karakter havuzuna eklenen yeni kişilik modları. Artık yapay zeka destekli sohbet botuyla sekiz farklı kişilik modunda sohbet edebileceksiniz:

Varsayılan (Default)

Profesyonel (Professional)

Dostane (Friendly)

Samimi (Candid)

Çılgın (Quirky)

Verimli (Efficient)

İnek (Nerdy)

Alaycı (Cynical)

OpenAI, bu hamlesiyle ChatGPT'nin kullanıcılara sunduğu "tek tip yaklaşımın" sona erdiğini vurguluyor. Şirket ayrıca sohbet stilini doğrudan ayarlardan değiştirmeye yarayan yeni bir ince ayar deneyine de başlayacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu değişiklik bazı kullanıcılar tarafından bu hafta itibariyle erişebilir hale gelecek.

Peki siz yeni OpenAI'ın yeni GPT-5.1 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.