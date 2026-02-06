Efsane Seri Diziye Uyarlanıyor: The Last of Us Dizi Sorumlusu da Kadroda
Baldur's Gate serisinin hayranlarına müjde! Dizi uyarlaması duyuruldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun dünyasının bir diğer mihenk taşı olan Baldur's Gate markası da dizi oluyor.
- The Last of Us dizisinden tanıdığımız Craig Mazin, projede önemli görevler alacak olup, Hasbro Entertainment'tan ekip üyeleri de eşlik edecekler.
- Projede Dungeons & Dragons evrenin de uzun yıllardır anlatıdan sorumlu olan Chris Perkins de danışman olarak görev alacak.
Oyun sektöründen dizi ve film sektörüne uyarlamalar, uzun zamandır gündemde olan bir konu. Geçmişteki uyarlamalar çoğu zaman beklenen kalitede olmamışsa da son yıllarda artık eskiye oranla çok daha iyi işlerin çıkartıldığını görebiliyoruz. Gelecekte A Plague Tale, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon, The Medium, Tomb Raider, Watch Dogs ve daha birçok oyun için uyarlama ile karşımıza çıkılmaya hazırlanılıyor iken, bu listeye Baldur's Gate de eklenecek.
Baldur's Gate Serisi de Televizyon Ekranına Taşınacak
Deadline sitesinde yer alan rapora bakılır ise The Last of Us dizi sorumlusu Craig Mazin, Baldur's Gate dizisinde de önemli rollerde bulunacak. Öyle ki Mazin'in baş yapımcı, dizi sorumlusu, senarist ve yaratıcı görevleri olacak. Evrenin kaynak materyalinden faydalanılacak olup, Baldur's Gate 3 sonrasında yaşananları anlatacak.
Elbette bu konuda Craig Mazin yalnız olmayacak. Hasbro Entertainment'tan ekip üyeleri de eşlik edecekler iken, markanın Dungeons & Dragons evreninde yeri olduğu için hikaye açısından mirasın korunmasına yönelik kesin bir hassasiyet gösteriliyor. Bu bağlamda, Chris Perkins de danışman olarak kadroya dahil oldu. Perkins, Dungeons & Dragons evrenin de uzun yıllardır anlatıdan sorumluydu.
Verilen bilgilere bakılırsa, üçüncü oyunun bıraktığı noktadan devam edecek. Ne var ki ne üçüncü ne de önceki iki oyun ile bire bir ilerleyen bir uyarlama olmayacak. Yani bağımsız bir hikaye anlatılacak olup, hem tanıdık ve hem de yeni karakterler göreceğiz. Bu noktada Mazin, üçüncü oyunun seslendirme kadrosuna ulaşmayı ve dizi uyarlamasına katılmaları için fikirlerini sunmayı planlıyormuş.
Son olarak, dizinin hikayesinde Dungeons & Dragons evrenine özgü karakter gelişimi ve seviye atlama gibi unsurlara da yer verilmesi bekleniyor. Bakalım bizlere nasıl bir hikaye anlatılacak ve dizinin Dungeons & Dragons evrenindeki konumu nasıl olacak? Bunlar için gelişmeleri takipte olacağız.