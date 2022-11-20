Bandai Namco Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

Bir kampanya sonucunda Bandai Namco oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Soulcalibur VI, One Piece World Seeker ve Naruto to Boruto: Shinobi Striker dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor. Kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

İndirime Giren Bandai Namco Oyunları Listesi

Tekken 7: 17,85 TL

Code Vein: 37,35 TL

Soulcalibur VI: 19,90 TL

Little Nightmares: 7,75 TL

Dragon Ball Z: Kakarot: 74,75 TL

One Piece World Seeker: 24,90 TL

Dragon Ball Xenoverse 2: 22,35 TL

Ace Combat 7: Skies Unknown: 29,85 TL

SD Gundam Battle Alliance: 489,30 TL

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom: 26,85 TL

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: 17,80 TL

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Bandai Namco oyunlarıyla alakalı bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. İndirime giren oyunların bir kısmına yukarıdan göz atabilirsiniz.

Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Tekken 7'nin fiyatı 119 TL'den 17,85 TL'ye düştü. 2019 yılında piyasaya sürülen JRYO oyunu Code Vein ise yüzde 85 oranında indirime girerek 37,35 TL fiyat etiketine sahip oldu.

En iyi anime oyunları arasında yer alan One Piece World Seeker, yüzde 90 oranında indirime girdi. Luffy isimli karakteri kontrol ettiğiniz yapımın fiyatı kampanya kapsamında 249 TL'den 24,90 TL'ye düştü.

Uçak sürebilmenize imkân tanıyan Ace Combat 7: Skies Unknown yüzde 85 oranında indirime girdi. Çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyunun fiyat etiketi 190 TL'den 29,85 TL'ye düştü. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ise yüzde 80 oranında indirime girerek 17,80 TL fiyat etiketine sahip oldu.