Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Başakşehir ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Başakşehir - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Başakşehir - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Başakşehir - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Hakemi

Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Mehmet Kısal, ikinci yardımcı hakem görevini ise Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakemliği Gürcan Hasova yapacak.

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Başakşehir - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

Doğu Üst: 1.500 TL

1.500 TL Batı Alt: 1.500 TL

1.500 TL Batı Üst: 1.300 TL

1.300 TL Güney Alt: 800 TL

800 TL Güney Üst: 800 TL

800 TL Kuzey Alt: 800 TL

Başakşehir - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

İşte merakla beklenen Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muhammed Şengezer

J. Opoku

L. Duarte

Onur Bulut

C. Operi

O. Kemen

A. Fayzullayev

E. Shomurodov

Umut Güneş

D. Selke

A. Harit

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

A. Brown

J. Oosterwolde

N. Semedo

M. Skriniar

E. Alvarez

M. Asensio

D. Nene

İsmail Yüksek

Kerem Aktürkoğlu

Y. En-Nesyri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Başakşehir - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Başakşehir - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.