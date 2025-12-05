Galatasaray - Samsunspor Maçı Ücretsiz Canlı İzle

Galatasaray ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Samsunspor maçı 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Galatasaray - Samsunspor Maçının Hakemi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar, ikinci yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakemliği Direnç Tonusluoğlu yapacak.

Galatasaray - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı bilet fiyatları:

Premium: 27.500 TL

27.500 TL Delux: 25.000 TL

25.000 TL Lux: 22.500 TL

22.500 TL Classic: 20.000 TL

20.000 TL 1. Kategori: 15.000 TL

15.000 TL 2. Kategori: 13.500 TL

13.500 TL 3. Kategori: 12.500 TL

12.500 TL 4. Kategori: 11.500 TL

11.500 TL 5. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 6. Kategori: 8.500 TL

8.500 TL 7. Kategori: 7.500 TL

7.500 TL 8. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 9. Kategori: 4.000 TL

4.000 TL 10. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL 11. Kategori: 1.500 TL

1.500 TL Misafir: 1.500 TL

Galatasaray - Samsunspor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı bilet fiyatları:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

D. Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

M. Lemina

L. Sane

İlkay Gündoğan

Berkan Kutlu

Kazımcan Karataş

G. Sara

M. Icardi

Barış Alper Yılmaz

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

R. van Drongelen

L. Tomasson

Zeki Yavru

T. Borevkovic

Emre Kılınç

C. Holse

A. Makoumbou

Eyüp Aydın

A. Musaba

C. Ndiaye

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Samsunspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.