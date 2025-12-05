Galatasaray - Samsunspor Maçı Ücretsiz Canlı İzle
Merakla beklenen Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Samsunspor maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Galatasaray - Samsunspor maçı 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Galatasaray ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Galatasaray - Samsunspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Galatasaray - Samsunspor maçı 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Samsunspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Galatasaray - Samsunspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Süper Lig Maçlarını Bedava Canlı İzlemek Mümkün
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dahil tüm Süper Lig maçlarını bedava canlı izlemek mümkün. Üstelik hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan.
Galatasaray - Samsunspor Maçının Hakemi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar, ikinci yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakemliği Direnç Tonusluoğlu yapacak.
Galatasaray - Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Samsunspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı bilet fiyatları:
- Premium: 27.500 TL
- Delux: 25.000 TL
- Lux: 22.500 TL
- Classic: 20.000 TL
- 1. Kategori: 15.000 TL
- 2. Kategori: 13.500 TL
- 3. Kategori: 12.500 TL
- 4. Kategori: 11.500 TL
- 5. Kategori: 10.000 TL
- 6. Kategori: 8.500 TL
- 7. Kategori: 7.500 TL
- 8. Kategori: 5.000 TL
- 9. Kategori: 4.000 TL
- 10. Kategori: 1.750 TL
- 11. Kategori: 1.500 TL
- Misafir: 1.500 TL
Galatasaray - Samsunspor Muhtemel İlk 11
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Uğurcan Çakır
- D. Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- M. Lemina
- L. Sane
- İlkay Gündoğan
- Berkan Kutlu
- Kazımcan Karataş
- G. Sara
- M. Icardi
- Barış Alper Yılmaz
Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Okan Kocuk
- R. van Drongelen
- L. Tomasson
- Zeki Yavru
- T. Borevkovic
- Emre Kılınç
- C. Holse
- A. Makoumbou
- Eyüp Aydın
- A. Musaba
- C. Ndiaye
