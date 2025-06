Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan İndirim! Ucuz FC 25 ve Dahası

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan klampanya ile birlikte Battlefield 1, Battlefield 2042, EA SPORTS FC 25, STAR WARS Battlefront II, It Takes Two ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Battlefield 1 yüzde 95 oranında indirime girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.586 TL) 1,99 dolara (78 TL) düştü.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042 yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 59,99 dolar (2.380 TL) yerine 2,99 dolara (118 TL) düştü. EA SPORTS FC 25 yüzde 80 indirim ile 69,99 dolar yerine (2.776 TL) 13,99 dolara (554 TL) satılmaya başlandı.

STAR WARS Battlefront II yüzde 90 oranında indirime girdi. DICE tarafından geliştirilen Star Wars oyunu 39,99 dolar (1.586 TL) yerine 3,99 dolara (158 TL) satılıyor. STAR WARS Jedi: Survivor ise yüzde 80 indirim ile 69,99 dolardan 13,99 dolara düştü.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları