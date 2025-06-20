Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan İndirim! Ucuz FC 25 ve Dahası

Electronic Arts oyunlarında indirim başladı. Bununla birlikte Battlefield serisi, FC 25 ve Star Wars serisi dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan klampanya ile birlikte Battlefield 1, Battlefield 2042, EA SPORTS FC 25, STAR WARS Battlefront II, It Takes Two ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Battlefield 1 yüzde 95 oranında indirime girdi. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.586 TL) 1,99 dolara (78 TL) düştü.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042 yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 59,99 dolar (2.380 TL) yerine 2,99 dolara (118 TL) düştü. EA SPORTS FC 25 yüzde 80 indirim ile 69,99 dolar yerine (2.776 TL) 13,99 dolara (554 TL) satılmaya başlandı.

STAR WARS Battlefront II yüzde 90 oranında indirime girdi. DICE tarafından geliştirilen Star Wars oyunu 39,99 dolar (1.586 TL) yerine 3,99 dolara (158 TL) satılıyor. STAR WARS Jedi: Survivor ise yüzde 80 indirim ile 69,99 dolardan 13,99 dolara düştü.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Battlefield 1 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield 2042 59,99 dolar 2,99 dolar %95
Battlefield 5 Definitive Edition 49,99 dolar 2,49 dolar %95
Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95
EA SPORTS FC 25 69,99 dolar 13,99 dolar %80
STAR WARS Battlefront II 39,99 dolar 3,99 dolar %90
STAR WARS Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80
STAR WARS Jedi: Fallen Order 39,99 dolar 9,99 dolar %75
STAR WARS: Squadrons 39,99 dolar 3,99 dolar %90
WILD HEARTS 69,99 dolar 10,49 dolar %85
Titanfall 2 29,99 dolar 4,49 dolar %85
Immortals of Aveum 59,99 dolar 8,99 dolar %85
A Way Out 29,99 dolar 5,99 dolar %80
It Takes Two 39,99 dolar 9,99 dolar %75
Dead Space (2023) 59,99 dolar 11,99 dolar %80
Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm 39,99 dolar 7,99 dolar %80
Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90
Dragon Age Inquisition 39,99 dolar 9,99 dolar %75
Need for Speed Heat 69,99 dolar 6,99 dolar %90
Need for Speed Unbound 69,99 dolar 9,79 dolar %86
Need for Speed 29,99 dolar 7,49 dolar %75
DIRT 5 59,99 dolar 14,99 dolar %75
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition 29,99 dolar 8,99 dolar %70
Unravel Two 19,99 dolar 4,99 dolar %75
Mirror's Edge Catalyst 19,99 dolar 6,99 dolar %65
Medal of Honor 19,99 dolar 4,99 dolar %75
Warp 9,99 dolar 1,99 dolar %80
Crysis Warhead 19,99 dolar 4,99 dolar %75
Crysis 2 Maximum Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75

4.832 TL Değerindeki 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
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