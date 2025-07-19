Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 10 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz

Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya kapsamında Battelfield 4'ün fiyatı düştü. Başarılı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz.

Battlefield 4'ün Fiyatı Düştü

Xbox mağazasında kısa süre önce Büyük Oyun İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Battelfield 4 de bulunuyor. Popüler oyun kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi.

DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Battlefield 4, kampanya ile birlikte 106,25 TL yerine 10,62 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Premium sürümü ise 352,50 TL'den 35,25 TL'ye düştü.

Battlefield 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: AMD) Athlon X2 2.8 GHz / Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

AMD) Athlon X2 2.8 GHz / Intel Core 2 Duo 2.4 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT

AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Battlefield 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: Altı çekirdekli AMD işlemci / dört çekirdek Intel işlemci

Altı çekirdekli AMD işlemci / dört çekirdek Intel işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 660 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Battlefield 4 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 4, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hikâye modunnu yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modda araç kullanma ve silah özelleştirme özellikleri mevcut.

Söz konusu modda ayrıca engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıfların kendine özgü silahları, ekipmanları ve yetenekleri yer alıyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor.