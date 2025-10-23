Battlefield 6'dan 1. Sezon Fragmanı Geldi! Yeni Harita ve Dahası

Başarılı oynanış sistemi, etkileyici atmosferi ve kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Battlefield 6'nın 1. sezon fragmanı oyuncularla buluştu. Bu tanıtım videosu, birinci sezon ile birlikte oyuna gelecek yenilikler hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Peki, oyunun ilk sezonu neler sunacak?

Battlefield 6'nın 1. Sezon Fragmanı Paylaşıldı

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın birinci sezon fragmanında yeni Blackwell Fields haritasına ve Strikepoint adlı yeni oyun moduna yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Bu haritada hem kara hem de hava savaşlarına tanık olacağız. Bu da Blackwell Fields'te oynamayı çok keyifli hâle getirecek.

Birinci sezon ile birlikte ayrıca oyuna SOR-300SC tüfek, GGH-22 tabanca ve Mini Scout keskin nişancı tüfeği de eklenecek. Yeni bir eklenti ve bir araç da sezonun ilk içerik paketinin parçası olarak oyundaki yerini alacak. Tüm bunlar, oyunculara yeni stratejiler geliştirme imkânı sunacak. İlk sezonun tek seferde değil, üç aşamalı bir süreçle sunulacağı belirtildi.

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.938 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.938 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Battlefield 6, bir savaş oyunudur. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabiliyoruz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Oyunda ayrıca battle royale modu da bulunacak.