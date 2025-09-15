Steam Hesapları Tehlikede! Bu Popüler Oyunla Tuzağa Düşürüyorlar

Battlefield 6 (BF6), en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Bu popülerlikten yararlanmak isteyen kötü amaçlı kişiler ise oyunun adını kullanarak oyuncuları hedef almaya başladılar. Oyuncuların merak duygusundan yararlanarak onların Steam hesabını ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

Sahte Battlefield 6 Bağlantıları ile Steam Hesabı Çalıyorlar

Battlefield 6, özellikle açık beta döneminde inanılmaz bir oyuncu kitlesinin dikkatini üzerinde topladı. Yıkılabilir yapılardan en gerçekçi savaş atmosferine kadar birçok ayrıntı ile türe ilgi duyan çoğu oyuncunun beğenisini kazandı. Öyle ki, bu onun şu an en çok konuşulan oyunlardan biri hâline gelmesini sağladı.

En iyi savaş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Battlefield 6'yı daha fazla oynamak isteyenlerin sayısı bu nedenle oldukça yüksek. Bilgisayar korsanları ise BF6'yı test etmek için sahte davet bağlantıları göndererek bu durumu lehine çevirmeye başladı. r/Battlefield subreddit'inde paylaşılan yeni bir görüntü, bu tür bağlantıların özellikle Reddit'te görülmeye başlandığını gösteriyor.

Şu anda dolaşımda olan bu bağlantılar, BF6 için duyurulan battle royale modunu test etmek isteyenlere sunuluyor. Oysaki bu bağlantıların Battlefield 6 ile hiçbir ilişkisi bulunmuyor. Hackerlar, söz konusu bağlantıları kullanarak oyuncuların Steam hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor.

Kötü amaçlı kişiler, bu kimlik avı saldırısında "ea.6-battlefield" ve "store.steampowered.joined-playtest" gibi alan adlarını kullanıyor. Bu bağlantıların her ikisi de ilk bakışta Battlefield 6 ve Steam'in resmî bağlantıları gibi görünüyor. Dolayısıyla kullanıcılar, hiçbir şüphe duymadan bu bağlantılara tıklayarak kimlik avı saldırısının kurbanı olabiliyor.

Oyunun piyasaya sürülmesine 1 aydan az bir süre kaldı. Steam hesabınızın hackerların eline geçmemesi için biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Oyun 10 Ekim'de çıkışını yaptıktan sonra istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. O zamana kadar bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.