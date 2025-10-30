Battlefield Oyuncularına Hediye Dağıtılıyor! Tek Şartı Var

Battlefield Redsec, Battlefield 6'dan sadece 18 gün sonra çıktı. Yeni battle royale modu tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor ancak kostüm, silah ve benzeri kozmetik eşyalar için ödeme yaparak alabileceğiniz bazı paketler de bulunuyor. Bu paketlerin arasında yer alan Initial Strike ve Rogue Ops ise şu an bazı oyunculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Battlefield Redsec Ödülünü Kimler Alabilir?

Battlefield Redsec, PlayStation 5'e özel kozmetik eşya paketi Initial Strike paketi ile birlikte geliyor. Bu pakette PlayStation'ın mavi rengine sahip bir kostüm yer alıyor. Bu paket, PS5 oyuncularına ücretsiz olarak veriliyor. Hem Battlefield 6 hem Battlefield Redsec'te kullanılabiliyor. Bu paketten PS5 oyuncularının hiçbir ücret ödemeden yararlanabilirken PS Plus abonelerine de başka bir paket ücretsiz sunuluyor.

Sadece PlayStation 5 için değil, diğer platformlarda da mevcut bir paket olan Rogue Ops, PlayStation Plus abonesi olan tüm PS5 oyuncularına ücretsiz olarak dağıtılıyor. PS Plus abonesi olmayan ya da oyunu başka platformda oynayanlarınsa bu paket için yaklaşık 20 dolar (839 TL) harcama yapması gerekiyor.

Battlefield Redsec Nasıl Bir Oyun?

Battlefield Redsec, Call of Duty: Warzone gibi ücretsiz olarak oynanabilen bir battle royale oyunu. Battlefield serisinin diğer oyunları ile aynı atmosferi sunan Redsec'te büyük bir haritada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunun içinse karşınıza kim çıkarsa çıksın, onu ortadan kaldırmanız ve arkanıza bakmamanız gerekiyor.

Oyunda binalar yıkılabiliyor. Bu da stratejik ilerlemenin büyük bir önem taşıdığı anlamına geliyor. Düşmanlarınızın hiç olmadığı kadar acımasız olduğu bu oyunun oldukça hızlı bir temposu bulunuyor. Bir yerde uzun bir süre boyunca kalmak, sizi açık hedef hâline getirebiliyor. O yüzden sizi yok etmeye çalışanların her zaman bir adım önünde olmalısınız.

Diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi Battlefield Redsec'te de sezon sistemi bulunuyor. Her sezonda hızlı bir şekilde yükselmeye ve diğer oyuncuların önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyuna düzenli olarak yeni içerikler ekleniyor. Bu içeriklerle birlikte Redsec'i oynaması da daha keyifli bir hâle geliyor.