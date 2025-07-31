Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Electronic Arts, merakla beklenen Battlefield 6'nın yeni fragmanını paylaştı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan kalan tanıtım videosu, oyunun çok oyunculu moduna odaklanıyor. Videoya göre yeni oyun, Battlefield 3 benzeri bir deneyim yaşatacak.

Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Geçtiğimiz hafta Battlefield 6'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Bugün (31 Temmuz 2025) ise yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan yeni video, çok oyunculu modun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Videoya göre Battlefield 6'nın çok oyunculu modunda tıpkı serinin önceki oyunlarında olduğu gibi tank, helikopter veya uçak kullanabileceğiz. Bu araçlar, oynanışı çok daha keyifli hâle getirecek. Fragmanda ayrıca bazı haritalara da yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alacak. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.

Grafik motoru tamamen yneidenen tasarlanan oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri yer alacak. Bu efektler sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.