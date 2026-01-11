Battlefield 6 Hızla Çakıldı: Oyuncuların Yüzde 80’i Terk Etti

Oyun dünyasının köklü serilerinden Battlefield geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen altıncı oyunuyla muazzam bir geri dönüşe imza atmıştı. Sadece ilk üç günde 7 milyon kopyadan fazla satarak Electronic Arts'ın yüzünü güldüren yapım Steam'de anlık 750 bin oyuncu barajına dayanarak rekor kırmıştı.

Ancak servis oyunlarının kaderi sadece ilk günkü başarılarla çizilmiyor. Ne yazık ki Battlefield 6 oyunucuları uzun süre elinde tutmayı başaramadı. Öyle ki Steam'deki oyuncuların büyük bir bölümü oyunu kısa süre içerisinde terk etti. İşte detaylar!

Battlefield 6 Oyuncuları Neden Kaybetti?

2026 yılının başına geldiğimizde Battlefield 6 için tablo oldukça karanlık. Steam verilerine baktığımızda anlık oyuncu sayısının ilk günlerde ulaşılan 750 binden 98 bine kadar gerilediğini görüyoruz. Bu da oyuncu tabanının yaklaşık yüzde 80'inin oyunu terk ettiği anlamına geliyor.

Elbette 98 bin kişi hala oldukça iyi bir rakam. Ancak oyunu rakipleriyle kıyaslandığında durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor. Örneğin bir diğer popüler nişancı yapımı ARC Raiders, aynı dönemlerde oyuncularının yüzde 90'ını elinde tutmayı başardı.

Peki oyuncular neden kaçıyor? Topluluktan yükselen seslere kulak verdiğimizde şikayetler üç ana başlıkta toplanıyor. İçerik desteğinin zayıf olması, bitmek bilmeyen teknik hatalar ve geliştiricilerin söz vermesine rağmen botlarda yapay zeka kullanması.

Bu sorunlarla birlikte EA'nin agresif gelir politikası de tuzu biberi olunca oyunun Steam inceleme puanı hızla düşerek sadece yüzde 52 olumlu yorumla "Karışık" statüsüne geriledi. Peki neden EA ve diğer geliştiriciler kötü gidişatı durdurmak için hala harekete geçemedi?

Zampella'nın Vedası EA'i Yasa Boğdu

Battlefield 6'nın kurtarılması için Electronic Arts'ın acil bir eylem planına ihtiyacı var. Ancak stüdyo şu sıralar tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Call of Duty efsanesinin yaratıcılarından olan ve Battlefield serisinin dümenine geçen Vince Zampella'nın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi şirket dahil tüm oyun dünyasını yasa boğdu.

Zampella, seriyi köklerine döndürecek ve bu kaosu yönetecek en önemli isimlerden biri olarak görülüyordu. Onun yokluğunda oyunun toparlanma ihtimalinin oldukça düşük olduğu söyleniyor. Uzmanlar oyunun geliştirilen 2. sezonunun Battlefield 6 için tamam ya da devam niteliğinde olacağını bildiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Battlefield 6 bu krizden sağ çıkabilir mi? Yorumlarda buluşalım.