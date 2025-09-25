Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı! Aksiyon Dolu Hikaye

Battlefield serisinin yeni oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sony tarafından düzenlenen State of Play etkinliği esnasında Battlefield 6'nın yeni bir fragmanı paylaşıldı. Bu tanıtım videosu, oyunun tek oyunculu modu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

Battlefield'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Battlefield 6'nın yeni bir fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, tek oyunculu modun aksiyon dolu görevler içereceğini gözler önüne serdi. Bu görevlerin bir kısmında gece görüşü ile gizli operasyonlar yapacakken bazılarında ise keskin nişancı tüfeğiyle hedefleri ortadan kaldırmamız gerekecek.

1 dakika 47 saniye uzunluğundaki fragmana göre tek oyunculu modda tank gibi araçlar sürmemizi gerektirecek görevlerde yer alacak. Bu araçlar, oyun deneyimini çok daha keyifli hâle getirecek. Görünüşe göre oyunun hikâye modu, serinin önceki bazı yapımları gibi başarılı olacak.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, en iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Oyunda ayrıca battle royale modu da bulunacak.

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.902 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.902 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Battle royale modunun ise 28 Ekim'de çıkması bekleniyor.