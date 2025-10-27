Battlefield'dan Warzone'a Rakip! Ücretsiz Oynanabilecek

Battlefield Studios, bir süredir Call of Duty: Warzone'a rakip bir battle royale modu geliştiriyor. Hatırlayacak olursanız bu modun oyuncularla buluşturulacağı tarih de geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Battlefield'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan son paylaşımla birlikte iddialar doğrulandı. Battle royale modu, sadece birkaç saat sonra oyuncuların deneyimine sunulacak.

Battlefield'ın Ücretsiz Battle Royale Modu Duyuruldu

Battlefield'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinde yapılan paylaşıma göre Battlefield Redsec, 28 Ekim saat 18.00'de erişime açılacak. Battlefield 6 oyuncularının büyük bir merakla beklediği bu battle royale modu, Call of Duty: Warzone gibi tamamen ücretsiz olacak. Oynamaya başlamak için Battlefield 6'yı satın almanıza gerek olmayacak.

Daha önce de belirttiğimiz üzere bu mod ilk kez ortaya çıkmadı. Daha önce birçok sızıntı yaşandı. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6'nın battle royale modunun 11 dakikadan daha uzun bir süreye sahip olan sızdırılmış videoya göre oyunda tank gibi araçları kullanmak mümkün olacak.

Bu videoya göre haritanın bazı bölümlerinde çeşitli ekipmanların bulunduğu sandıklar da yer alacak. Oyuncular eğer düşmanlara karşı ciddi bir avantaj kazanmak istiyorsa sandıklara da mümkün olan en kısa süre içinde erişmek zorunda olacak. Envanterini ilk dolduran kişi, düşmanları alt etme konusunda daha avantajlı bir konumda olacak.

Bu arada sızdırılan başka bir videoda oyuncuların helikopterden paraşütle atladığı ve haritanın belirli bir kısmına indiği görüldü. Bununla tipik battle royale oyunlarına benzediği söylenebilir ancak burada da önemli bir farkı olacak. Oyuncular, haritada belirli bir yere atlamadan önce silah ve ekipman seçme imkânına sahip olacak.

Şimdiye kadar elde edilen bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere yarın alışagelmişin dışında bir battle royale deneyimden söz edilecek. Bu battle royale modu, Battlefield serisinin özünden kopmayacak. Oyunun arkasındaki ekip, bu konuda daha önce oyunculara güven veren açıklamalarda bulundu ve endişelenmelerine gerek olmadığına işaret etti. Tabii ki son sözü yine oyuncular söyleyecek.