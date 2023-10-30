Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, BluTV'nin popüler dizisini beğenen çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu rehberde yeni sezon bölümlerinin hangi tarihlerde yayımlanacağını açıkladık.

En iyi BluTV dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, ilk olarak 2022 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunu izleyen pek çok kişi, yeni sezonu merak içerisinde bekliyor. Peki, yeni Behzat Ç. dizisinin 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Büyük bir popülerliğe sahip olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. dizisinin ikinci sezonu 7 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm içeriyordu. İkinci sezonun da sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

İkinci bölüm 14 Aralık, üçüncü bölüm ise 21 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Başarılı dizinin yeni sezon tarihleri şu şekilde:

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 1. bölüm : 7 Aralık 2023

: 7 Aralık 2023 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. bölüm : 14 Aralık 2023

: 14 Aralık 2023 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. bölüm : 21 Aralık 2023

: 21 Aralık 2023 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. bölüm : 28 Aralık 2023

: 28 Aralık 2023 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 5. bölüm : 4 Ocak 2024

: 4 Ocak 2024 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6. bölüm : 11 Ocak 2024

: 11 Ocak 2024 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 7. bölüm : 18 Ocak 2024

: 18 Ocak 2024 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 8. bölüm: 25 Ocak 2024

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi olarak isimlendirilen dizi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor. Popüler diziyi BluTV üzerinden izleyebilirsiniz.

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