Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman çıkacak? Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler bulunuyor? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, BluTV'nin popüler dizisini beğenen çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu rehberde yeni sezon bölümlerinin hangi tarihlerde yayımlanacağını açıkladık.
En iyi BluTV dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, ilk olarak 2022 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunu izleyen pek çok kişi, yeni sezonu merak içerisinde bekliyor. Peki, yeni Behzat Ç. dizisinin 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Büyük bir popülerliğe sahip olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. dizisinin ikinci sezonu 7 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm içeriyordu. İkinci sezonun da sekiz bölümden oluşması bekleniyor.
İkinci bölüm 14 Aralık, üçüncü bölüm ise 21 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Başarılı dizinin yeni sezon tarihleri şu şekilde:
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 1. bölüm: 7 Aralık 2023
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. bölüm: 14 Aralık 2023
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. bölüm: 21 Aralık 2023
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. bölüm: 28 Aralık 2023
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 5. bölüm: 4 Ocak 2024
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6. bölüm: 11 Ocak 2024
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 7. bölüm: 18 Ocak 2024
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 8. bölüm: 25 Ocak 2024
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri
- Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)
- İnanç Konukçu (Hayalet)
- Berkan Şal (Akbaba)
- Evliya Aykan (Osman Harun)
- Ege Aydan (Şevket)
- Güven Kıraç (Memduh Başgan)
- Burak Dakak (Mürsel)
- Ayça Eren (Şule)
- Gökçe Eyüboğlu (Belgin)
- Eray Eserol (Tahsin)
- Derin Beşikcioğlu (Melike)
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Film süresi boyunca suçlunun bulunmaya çalıştığı dedektif filmleri, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi olarak isimlendirilen dizi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor. Popüler diziyi BluTV üzerinden izleyebilirsiniz.
En İyi Cinayet Filmleri
Dünya üzerinde birçok cinayet işlenmiş bunların bazıları filmlere konu olmuştur. Ayrıca usta senaristler bazı seneryolar yazmıştır ki birçok kişi bu filmlere hayranlıkla bakmıştır.
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