Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Trabzonspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Beşiktaş - Trabzonspor Maç Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 20.000 TL

20.000 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 20.000 TL

20.000 TL 100 VIP: 15.000 TL

15.000 TL 101-126 VIP: 12.750 TL

12.750 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.125 TL

4.125 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 4.125 TL

4.125 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 3.750 TL

3.750 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 3.375 TL

3.375 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 3.375 TL

3.375 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.000 TL

3.000 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.625 TL

2.625 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.250 TL

2.250 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.950 TL

1.950 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 900 TL

900 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 825 TL

825 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 825 TL

825 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 750 TL

Beşiktaş - Trabzonspor Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Trabzonspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

E. Muçi

Onur Bulut

C. Immobile

Trabzonspor Muhtemel 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

S. Savic

P. Malheiro

J. Lundstram

E. Visca

Mustafa Eskihellaç

O. Zubkov

Umut Güneş

A. Batagov

A. Nwakaeme

S. Banza

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Trabzonspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.