Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
Fenerbahçe - Kasımpaşa Maç Bilet Fiyatları
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları:
- Fenerium Alt E: 14.500 TL
- Maraton Alt E: 14.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700,00 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600,00 TL
- Kuzey / Spor Toto: 900 TL
- Misafir: 1.170 TL
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Fenerbahçe - Kasımpaşa Muhtemel İlk 11
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu
- İrfan Can Eğribayat
- S. Amrabat
- M. Skriniar
- Fred
- F. Kostic
- Levent Mercan
- S. Szymanski
- Oğuz Aydın
- E. Dzeko
- D. Tadic
- A. Talisca
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Kasımpaşa Muhtemel 11 Kadrosu
- Sinan Bolat
- C. Winck
- Yasin Özcan
- K. Rodrigues
- K. Piatkowski
- M. Fall
- Cafu
- H. Hajradinovic
- Aytaç Kara
- M. Ben Ouanes
- Nuno Da Costa
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.