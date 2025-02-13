Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maç Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Maraton Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL

4.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL

4.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL

3.050 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL

2.200 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800,00 TL

1.800,00 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700,00 TL

1.700,00 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600,00 TL

1.600,00 TL Kuzey / Spor Toto: 900 TL

900 TL Misafir: 1.170 TL

Fenerbahçe - Kasımpaşa Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat

S. Amrabat

M. Skriniar

Fred

F. Kostic

Levent Mercan

S. Szymanski

Oğuz Aydın

E. Dzeko

D. Tadic

A. Talisca

Kasımpaşa Muhtemel 11 Kadrosu

Sinan Bolat

C. Winck

Yasin Özcan

K. Rodrigues

K. Piatkowski

M. Fall

Cafu

H. Hajradinovic

Aytaç Kara

M. Ben Ouanes

Nuno Da Costa

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.