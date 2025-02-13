Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çaykur Rizespor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maç Bilet Fiyatları

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

VIP: 3.000 TL

3.000 TL MARATON: 1.000 TL

1.000 TL KAPALI: 800 TL

800 TL KALE ARKASI: 600 TL

600 TL MİSAFİR: 780 TL

Çaykur Rizespor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

Günay Güvenç

D. Sanchez

R. Sallai

E. Jelert

C. Cuesta

Kaan Ayhan

D. Mertens

G. Sara

Ahmed Kutucu

V. Osimhen

A. Morata

Çaykur Rizespor Muhtemel 11 Kadrosu

Tarık Çetin

Samet Akaydin

A. Mocsi

C. Hojer

Taha Şahin

G. Papanikolaou

R. Ghezzal

Mithat Pala

D. Varesanovic

A. Sowe

B. Akintola

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.