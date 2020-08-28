Bilgisayar Korsanlarının Yeni Hedefi: Tesla Şirketi!

Son gelen haberlere göre; Rusya merkezli bilgisayar korsanlarının yeni hedefi, ABD'deki önemli firmalardan birisi oldu. Herkes bu şirketin hangisi olduğunu merak ederken detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hadi gelin tüm ayrıntılara birlikte göz atalım.

Rusya merkezli bir bilgisayar korsanlığı şirketi, ABD'deki önemli şirketlerden birisi olan Tesla’yı ele geçirmek istedi. Ancak bunu yapabilmeleri için çok daha güçlü bilgilere ihtiyaçları vardı. Şirketin verilerini başka bir sunucuya yönlendirmesini sağlayacak kötü amaçlı bir yazılım için Tesla çalışanlarına yanaştılar. Bunlar içerisinden birisini ikna etmeyi hedeflediler.

Bilgisayar korsanlarının yeni hedefi Tesla ucuz atlattı

Elektrik motorlu otomobil devi Tesla zaten birçok hacker şirketinin de ana hedefleri arasında yer alıyor. Buna artık alışık olan Tesla, uzun bir süredir ek önlemler almaya çalışıyordu. Saldırı girişimiyle ilgili edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki Egor Igorevich Kriuchkov, ilk olarak bir Tesla çalışanını gözüne kestiriyor.

Rus hacker ilk olarak bu Tesla çalışanına yakın davranmaya çalışıyor. Onunla samimiyet kuruyor ve arkadaşlıkları gelişiyor. Ancak Tesla çalışanı durumu daha sonradan farkediyor. Rus ajanla birkaç kez görüştükten sonra bir teklif alan Tesla çalışanına 1 milyon dolar verilmek isteniyor.

Tesla çalışanı bu durumu anında FBI ve Tesla yetkililerine bildiriyor. 27 yaşındaki Rus, Los Angeles üzerinden ABD'yi terk etmeye çalışırken FBI tarafından yakalanarak sorguya çekiliyor. Tesla şirketine bu tür saldırıların daha fazla artacağı tahmin ediliyor.