Bill Gates Hangi Telefonu Kullanıyor? Cevabı Sizi Şaşırtacak

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates hangi telefonu kullanıyor hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabı Gates'in kısa bir süre önce katıldığı bir röportajda ortaya çıktı. Bir süredir Samsung'un katlanabilir telefonlarını kullandığını söyleyen başarılı iş insanı kullandığı cihazın Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi.

Bill Gates, Samsung’un Katlanabilir Telefonlarını Tercih Ediyor

Microsoft'un kurucusu olarak Bill Gates'in hangi telefonu kullandığı uzun zamandır teknoloji tutkunlarının merak ettiği bir konuydu. Bazıları Gates'in iPhone kullandığını düşünse de Apple'ın Microsoft'un en büyük rakiplerinden biri olması bu ihtimali oldukça azaltıyordu. Gerçek ise sonunda ortaya çıktı.

Bir süredir Samsung'un katlanabilir telefonlarını tercih ettiğini söyleyen Gates, Galaxy Z Fold 7 kullandığını açıkladı. Üstelik bu telefon, Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee'nin hediyesi. Aslında Gates'in katlanabilir telefon kullandığı tam olarak bir sır değil.

Gates 2022’de Reddit’te yaptığı bir oturumda Galaxy Z Fold 3 kullandığını, 2023’te ise Galaxy Z Fold 4’e geçtiğini açıklamıştı. Her iki cihaz da yine Samsung yönetiminden kendisine armağan edilmişti. Ancak kişisel serveti 100 milyar doların üzerinde olan bir insanın iki yıl boyunca aynı modeli kullanması pek de olası değil.

Aslında Bill Gates bu konuda yalnız değil. Örneğin Meta CEO’su Mark Zuckerberg de tercihinin Galaxy modellerinden yana olduğunu belirtmişti. Görünüşe göre teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Samsung’un katlanabilir telefonlarına özel bir ilgi gösteriyor. Elbette ki bu durumun nedenlerinden biri de rekabet.

Ne Microsoft ne de Meta günümüzde kendi telefonlarını üretmiyor. Ancak iki şirket de farklı alanlarda Apple ile rekabet içerisinde. Bu nedenle açık bir şekilde iPhone ya da diğer Apple ürünlerini kullanmaları imaj açısından iyi değil. Rakiplerinin ürünlerini kullanmaktan çekinmeyen tek CEO ise Xiaomi CEO'su Lei Jun.

Jun, sık sık başta Apple dahil olmak üzere rakiplerinin ürünlerini kullanıyor. Bu durumun Xiaomi'nin eksiklerini kapatmak için önemli olduğunu düşünen başarılı CEO, kullandığı cihazlar saklamıyor ya da daha iyi olduklarında itiraf etmekten çekinmiyor. Peki sizin hangi telefonu kullandığını merak ettiğiniz biri var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.