Arkadaşlarla Oynanabilen Yarış Oyunu Ücretsiz Oldu! Acele Edin
Arkadaşlarla oynanabilecek yarış oyunu arayanlara hitap eden Billie's Wheelie ücretsiz oldu. Oyun, 10 Ocak'a kadar ücretsiz olarak alınabiliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Billie's Wheelie, Steam'de ücretsiz oldu.
- Oyun normalde 4,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.
- Bu yarış oyununu 10 Ocak saat 21.00'e kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.
8 kişiye kadar iş birliği ve PvP modunda oynanabilen bir yarış oyunu ücretsiz hâle geldi. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsat kapsamında bedava olan Billie's Wheelie'yi kütüphanenize ekleyebilir ve arkadaşlarınıza meydan okumaya ya da diğer oyuncularla rekabet etmenin eğlencesini deneyimlemeye başlayabilirsiniz.
Billie's Wheelie Ücretsiz Oldu
Billie's Wheelie, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 4,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da kuralların olmadığı yarış oyununu eğer şimdi alırsanız 214 TL kâr edeceğiniz anlamına geliyor fakat bunun için biraz acele etmenizde fayda var. Oyun, 10 Ocak saat 21.00'de tekrar ücretli hâle gelecek.
Billie's Wheelie Nasıl Bir Oyun?
Yarış oyunları arasında yer alan Billie's Wheelie, isminden de anlaşılacağı üzere Billie isimli bir hamsterı yönettiğimiz yüksek tempolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Hızın son derece büyük önem taşıdığı bu oyunda rakiplerinizin sizi geride bırakmaması için çeşitli önünüze çıkan engellerden yuvarlanma ve zıplama gibi eylemlere başvurmanız gerekiyor.
2 ile 8 arasında değişen oyuncularla çevrim içi olarak oynayabileceğiniz bu oyunda çok çeşitli temalar bulunuyor. Kimi pistin şeker dolu kimi pistinse uzay temalı olduğunu görebiliyorsunuz. Rakiplerinizi geride bırakmaya çalışırken peynirleri de toplamanız gereken oyunda hile yapmanın da serbest olduğunu belirtmek gerekiyor. Rakiplerinizi yavaşlatmak için çeşitli tuzaklar kullanabiliyorsunuz.
Billie's Wheelie Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit / 32 bit) ve üstü
- İşlemci: 2.0 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Billie's Wheelie Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit / 32 bit) ve üstü
- İşlemci: Premium Cosco Seeds
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya daha iyisi
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan