Arkadaşlarla Oynanabilen Yarış Oyunu Ücretsiz Oldu! Acele Edin

8 kişiye kadar iş birliği ve PvP modunda oynanabilen bir yarış oyunu ücretsiz hâle geldi. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsat kapsamında bedava olan Billie's Wheelie'yi kütüphanenize ekleyebilir ve arkadaşlarınıza meydan okumaya ya da diğer oyuncularla rekabet etmenin eğlencesini deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Billie's Wheelie Ücretsiz Oldu

Billie's Wheelie, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 4,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da kuralların olmadığı yarış oyununu eğer şimdi alırsanız 214 TL kâr edeceğiniz anlamına geliyor fakat bunun için biraz acele etmenizde fayda var. Oyun, 10 Ocak saat 21.00'de tekrar ücretli hâle gelecek.

Billie's Wheelie Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunları arasında yer alan Billie's Wheelie, isminden de anlaşılacağı üzere Billie isimli bir hamsterı yönettiğimiz yüksek tempolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Hızın son derece büyük önem taşıdığı bu oyunda rakiplerinizin sizi geride bırakmaması için çeşitli önünüze çıkan engellerden yuvarlanma ve zıplama gibi eylemlere başvurmanız gerekiyor.

2 ile 8 arasında değişen oyuncularla çevrim içi olarak oynayabileceğiniz bu oyunda çok çeşitli temalar bulunuyor. Kimi pistin şeker dolu kimi pistinse uzay temalı olduğunu görebiliyorsunuz. Rakiplerinizi geride bırakmaya çalışırken peynirleri de toplamanız gereken oyunda hile yapmanın da serbest olduğunu belirtmek gerekiyor. Rakiplerinizi yavaşlatmak için çeşitli tuzaklar kullanabiliyorsunuz.

Billie's Wheelie Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit / 32 bit) ve üstü

Windows 10 (64 bit / 32 bit) ve üstü İşlemci: 2.0 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci

2.0 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760

NVIDIA GeForce 760 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Billie's Wheelie Önerilen Sistem Gereksinimleri