Para Gönderme ve Temassız Ödeme Yapılabilen BİMPARA Nedir?

BİMPARA nedir, BİMPARA nasıl kullanılır? Türkiye'nin popüler market zinciri BİM'den yeni bir uygulama geldi. Hem Android hem de iOS telefonlar için tanıtılan yeni BİMPARA uygulaması sayesinde tanıdıklarınıza para gönderebilir ve markette temassız ödeme yapabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan BİM, yeni uygulamasıyla birlikte kullanıcı ağını genişletiyor. BİMPARA isimli uygulamayı duyuran şirket, bu yazılım üzerinden başkalarına para göndermenize ve markette temassız bir şekilde ödeme yapmanıza olanak tanıyor.

BİMPARA nedir, BİMPARA nasıl kullanılır?

Android ve iOS kullanıcıları için sunulan market uygulaması, kredi kartı üzerinden para yüklemenize ve isterseniz kendi alışverişleriniz isterseniz de başkaları için harcamanıza fırsat veriyor. Covid-19 pandemisinin etkisiyle daha da popüler hale gelen temassız ödeme sistemi, BİMPARA uygulaması içerisinde yer alıyor.

BİMPARA uygulamasının öne çıkan bir diğer özelliği ise tanıdıklarınıza para gönderme olanağı sağlaması. Başka hesaplara gönderdiğiniz BİMPARA'lar, Türkiye'nin her yerindeki BİM marketlerinde harcanabiliyor.

BİMPARA uygulaması üzerinden kendi hesabınıza tek seferde en az 50 TL en fazla ise 2000 TL yükleme yapabileceğinizi hatırlatalım. Başka hesaplara da en az 10 TL en fazla 500 TL gönderim gerçekleştirebilirsiniz. Bir gün boyunca tek seferde 4 gönderim yapmaya izin veren uygulama, toplamda 6 bin TL tutarında BİMPARA yüklemenize olanak sağlıyor.

Akıllı telefonu olmayan veya BİMPARA uygulamasını kullanmayan kişilere de para gönderebileceğinizi belirtmek gerekiyor. BİMPARA uygulaması kullanmayan kişilere SMS yardımıyla şifre gönderebilir ve SMS'i alan kişi, kendine özel şifre sayesinde alışveriş yapabilir.

BİM marketlerinin kasalarında QR kodla veya uygulamada yer alan 6 haneli kod sayesinde BİMPARA uygulamasındaki paranızı kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden son 3 aylık hesap gelir-giderlerinizi görebilir ve isterseniz fatura olarak inceleyebilirsiniz.

Market zinciri BİM'e bağlı olan File Market'in de kendine özel bir uygulamaya sahip olduğunu hatırlatalım. BİM'in uygulamasına benzer özelliklere sahip olan FİLEPARA yazılımı, hem Android hem de iOS için indirilebilir durumda.

Peki ya siz Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM'in böyle bir uygulama geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Android veya iOS için BİMPARA indirmek isterseniz hemen aşağıda yer alan bağlantıdan faydalanabilirsiniz.