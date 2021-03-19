BİMPARA, kendinize, aile üyelerine, arkadaşlarınıza veya cep telefonu olan ihtiyaç sahibi herhangi birine BİM mağazalarında kullanabilecekleri para göndermenizi sağlayan alışveriş uygulaması. BİM Hediye Kartı’ndan farklı olarak limiti siz belirlerseniz ve cep telefonundan hızlıca BİM Para gönderimi yapabilirsiniz. BİMPARA uygulamasını Android telefonunuza Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz.

BİMPARA Uygulaması İndir

BİMPARA, BİM mağazalarında yanınızda cüzdan taşımadan hızlı ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlayan bir uygulama. Cep telefonunuzu girerek kolay bir şekilde giriş yapıyorsunuz.

Uygulamayı kendiniz kullanabileceğiniz gibi cep telefonu numarası olan istediğiniz bir kişiye (akıllı telefon kullanıp kullanmadığı fark etmeksizin) BİM Para göndererek alışverişlerini kolayca yapmalarını sağlayabilirsiniz. Parayı gönderdiğiniz kişi akıllı telefon kullanıyorsa QR ile veya şifreyle ödeme seçeneği ile ödeme yapabilir. Para gönderdiğiniz kişi akıllı telefon kullanmıyorsa, gönderdiğiniz tutarı tek seferde harcamasına imkan veren şifre içeren bir SMS gönderiliyor; kişi bu şifreyi kasiyere söyleyerek ödemeyi yapabiliyor. Zaten BİMPARA gönderdiğiniz kişinin telefonuna bilgilendirme/yönlendirme SMS’leri gidiyor. BİMPARA’yı yanlış bir telefon numarasına gönderirseniz henüz kullanılmadıysa 1 saat içinde uygulama içerisinden geri çekebilirsiniz. Bunun için BİMPARA’ya dokunduktan sonra listeden yüklemeler içindeki hatalı gönderdiğiniz işlemin üzerindeki İptal’e basmanız yeterlidir. BİMPARA uygulamasından en az 10 TL en fazla 500 TL gönderebilirsiniz. BİMPARA’ların kullanım süresi yükleme tarihinden itibaren 2 yıldır. Hesabım simgesine dokunarak son 3 aya ilişkin hesap hareketlerinizi görüntüleyebilir, kime ne kadar gönderdiğinize bakabilirsiniz.