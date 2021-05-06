Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Açıklandı!

Türkiye'nin en itibarlı markaları belli oldu. Toplamda 26 Bölge ve 72 ilde 2 Ocak- 30 Ocak 2021 tarihleri arasında yaklaşık 12 bin vatandaş ile görüşülerek tamamlanan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Listesi

Türkiye Genelinde En İtibarlı Marka: Koç Holding

Koç Holding Ağır Vasıta: Ford

Ford Akaryakıt: Opet

Opet Alkollü İçecek: Efes

Efes Bankacılık: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Balık Ürünleri: Superfresh

Superfresh Beyaz Eşya: Arçelik (Beyaz Eşya)

Arçelik (Beyaz Eşya) Çay: Çaykur

Çaykur Çocuk Giyim: LC Waikiki

LC Waikiki Dijital Yayın Platformu: Digiturk

Digiturk Elektrikli Ev Aletleri: Arçelik

Arçelik Elektronik Perakende: Arçelik

Arçelik Enerji: Enerjisa

Enerjisa Erkek Ayakkabı: Adidas

Adidas Erkek Giyim: D’S Damat

D’S Damat Ev Tekstili: Taç Home

Taç Home Fast Food: Burger King

Burger King GSM Operatörü: Turkcell

Turkcell Hafif Ticari Araç: Ford

Ford Holdingler: Koç Holding

Koç Holding İnşaat ve Gayrimenkul: Ağaoğlu

Ağaoğlu İnşaat Malzemeleri (Boya Sektörü): Filli Boya

Filli Boya İnşaat Malzemeleri (Perakende Sektörü): Koçtaş

Koçtaş İnşaat Malzemeleri (Seramik Sektörü): NG Kütahya Seramik

NG Kütahya Seramik İşlenmiş Gıda: Ülker

Ülker Kadın Ayakkabı: Flo

Flo Kadın Giyim: Zara

Zara Kargo Lojistik: Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo Kozmetik: Avon

Avon Klima ve İklimlendirme: Vestel

Vestel Mobilya: İstikbal

İstikbal Online Market: Getir

Getir Otomobil: Volkswagen

Volkswagen Otomobil Lastiği: Lassa

Lassa Pizza (Uluslararası): Dominos Pizza

Dominos Pizza Pizza (Yerli): Pasaport Pizza

Pasaport Pizza Porselen ve Züccaciye: Kütahya Porselen

Kütahya Porselen Sigorta: Aksigorta

Aksigorta Spor Giyim: Nike

Nike Süpermarket: Migros

Migros Süt Ürünleri: Sütaş

Sütaş Şarküteri Ürünleri: Pınar

Pınar Takı ve Ziynet: Zen

Zen Tavuk Ürünleri: Banvit

Banvit Turizm Operatörü: ETS tur

ETS tur Ulaşım (Karayolu): Metro

Metro Ulaşım (Hava): Türk Hava Yolları

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Türkiye İtibar Akademisi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

Araştırma, toplamda 26 Bölge ve 72 ilde 2 Ocak- 30 Ocak 2021 tarihleri arasında yaklaşık 12 bin vatandaş ile görüşülerek gerçekleştirildi. Akaryakıt, beyaz eşya, bankacılık, elektrikli ev aletleri, enerji, holdingler, inşaat, otomobil, e-ticaret sitesi, süpermarket, pizza, hazır giyim perakende, elektronik perakende, sigorta, turizm operatörü dahil olmak üzere yaklaşık 50 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirilmesinin yapıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Koç Holding, Türkiye genelinde en itibarlı marka olmayı başardı.