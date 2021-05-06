Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Açıklandı!

Türkiye'nin en itibarlı markaları belli oldu. Toplamda 26 Bölge ve 72 ilde 2 Ocak- 30 Ocak 2021 tarihleri arasında yaklaşık 12 bin vatandaş ile görüşülerek tamamlanan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Listesi
- Türkiye Genelinde En İtibarlı Marka: Koç Holding
- Ağır Vasıta: Ford
- Akaryakıt: Opet
- Alkollü İçecek: Efes
- Bankacılık: Ziraat Bankası
- Balık Ürünleri: Superfresh
- Beyaz Eşya: Arçelik (Beyaz Eşya)
- Çay: Çaykur
- Çocuk Giyim: LC Waikiki
- Dijital Yayın Platformu: Digiturk
- Elektrikli Ev Aletleri: Arçelik
- Elektronik Perakende: Arçelik
- Enerji: Enerjisa
- Erkek Ayakkabı: Adidas
- Erkek Giyim: D’S Damat
- Ev Tekstili: Taç Home
- Fast Food: Burger King
- GSM Operatörü: Turkcell
- Hafif Ticari Araç: Ford
- Holdingler: Koç Holding
- İnşaat ve Gayrimenkul: Ağaoğlu
- İnşaat Malzemeleri (Boya Sektörü): Filli Boya
- İnşaat Malzemeleri (Perakende Sektörü): Koçtaş
- İnşaat Malzemeleri (Seramik Sektörü): NG Kütahya Seramik
- İşlenmiş Gıda: Ülker
- Kadın Ayakkabı: Flo
- Kadın Giyim: Zara
- Kargo Lojistik: Yurtiçi Kargo
- Kozmetik: Avon
- Klima ve İklimlendirme: Vestel
- Mobilya: İstikbal
- Online Market: Getir
- Otomobil: Volkswagen
- Otomobil Lastiği: Lassa
- Pizza (Uluslararası): Dominos Pizza
- Pizza (Yerli): Pasaport Pizza
- Porselen ve Züccaciye: Kütahya Porselen
- Sigorta: Aksigorta
- Spor Giyim: Nike
- Süpermarket: Migros
- Süt Ürünleri: Sütaş
- Şarküteri Ürünleri: Pınar
- Takı ve Ziynet: Zen
- Tavuk Ürünleri: Banvit
- Turizm Operatörü: ETS tur
- Ulaşım (Karayolu): Metro
- Ulaşım (Hava): Türk Hava Yolları
Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Türkiye İtibar Akademisi tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Araştırma, toplamda 26 Bölge ve 72 ilde 2 Ocak- 30 Ocak 2021 tarihleri arasında yaklaşık 12 bin vatandaş ile görüşülerek gerçekleştirildi. Akaryakıt, beyaz eşya, bankacılık, elektrikli ev aletleri, enerji, holdingler, inşaat, otomobil, e-ticaret sitesi, süpermarket, pizza, hazır giyim perakende, elektronik perakende, sigorta, turizm operatörü dahil olmak üzere yaklaşık 50 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirilmesinin yapıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Koç Holding, Türkiye genelinde en itibarlı marka olmayı başardı.
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