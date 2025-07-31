BİMPARA APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,354
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
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BİMPARA APK ile cep telefonu olan herhangi birine BİM mağazasında kullanabileceği BİM para gönderebilirsiniz.
BİMPARA APK, kendinize, aile üyelerine, arkadaşlarınıza veya cep telefonu olan ihtiyaç sahibi herhangi birine BİM mağazalarında kullanabilecekleri para göndermenizi sağlayan alışveriş uygulaması. BİM Hediye Kartı’ndan farklı olarak limiti siz belirlerseniz ve cep telefonundan hızlıca BİM Para gönderimi yapabilirsiniz.
BİMPARA, BİM mağazalarında yanınızda cüzdan taşımadan hızlı ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlayan bir uygulama. Cep telefonunuzu girerek kolay bir şekilde giriş yapıyorsunuz.
Uygulamayı kendiniz kullanabileceğiniz gibi cep telefonu numarası olan istediğiniz bir kişiye (akıllı telefon kullanıp kullanmadığı fark etmeksizin) BİM Para göndererek alışverişlerini kolayca yapmalarını sağlayabilirsiniz. Parayı gönderdiğiniz kişi akıllı telefon kullanıyorsa QR ile veya şifreyle ödeme seçeneği ile ödeme yapabilir.
BİMPARA APK İndir
Para gönderdiğiniz kişi akıllı telefon kullanmıyorsa, gönderdiğiniz tutarı tek seferde harcamasına imkan veren şifre içeren bir SMS gönderiliyor; kişi bu şifreyi kasiyere söyleyerek ödemeyi yapabiliyor. Zaten BİMPARA gönderdiğiniz kişinin telefonuna bilgilendirme/yönlendirme SMS’leri gidiyor.
BİMPARA’yı yanlış bir telefon numarasına gönderirseniz henüz kullanılmadıysa 1 saat içinde uygulama içerisinden geri çekebilirsiniz. Bunun için BİMPARA’ya dokunduktan sonra listeden yüklemeler içindeki hatalı gönderdiğiniz işlemin üzerindeki İptal’e basmanız yeterlidir.
BİMPARA uygulamasından en az 10 TL en fazla 500 TL gönderebilirsiniz. BİMPARA’ların kullanım süresi yükleme tarihinden itibaren 2 yıldır. Hesabım simgesine dokunarak son 3 aya ilişkin hesap hareketlerinizi görüntüleyebilir, kime ne kadar gönderdiğinize bakabilirsiniz.
BİMPARA
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 155
- DOSYA BOYUTU 63.5 MB
- Üretici BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
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BİMPARA uygulaması ile akıllı telefon kullansın kullanmasın dilediğiniz kişiye Bim mağazalarında geçerli para gönderebilirsiniz.
BİMPARA, akıllı telefon kullanıyor olsun olmasın istediğiniz kişiye Bim mağazalarında geçerli para göndermenizi sağlayan bir market alışverişi uygulaması. BİM Hediye Kartı’ndan farklı olarak limiti kendiniz belirliyor ve dilediğiniz bir kişiye cep telefonundan daha kolay bir şekilde para gönderebiliyorsunuz. BİMPARA uygulamasını iPhone’unuza ücretsiz olarak indirebilir, telefon numaranızı girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
BİMPARA Uygulama İndir
BİMPARA uygulaması ile arkadaşlarınıza, ailenize, sevdiklerinize, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi birilerine BİM mağazalarında kullanabileceği BİM Para gönderebilirsiniz. Yükle ile bakiye yükledikten sonra Gönder ile alıcı bilgilerini girerek (cep telefon numarasıyla birlikte tutar) para gönderimi yapabilirsiniz. Parayı gönderdiğiniz kişi o tutarda tüm BİM mağazalarında alışveriş yapabilir. Akıllı telefon kullanıyorsa QR ile ödeme seçeneğiyle veya cep telefonuna gönderilen şifre ile ödeme yapabilir. Kişilerinize en az 10 TL en fazla 500 TL Bim Para gönderebilirsiniz. Yanlışlıkla gönderim yapmanız durumunda kullanılmamışsa 1 saat içerisinde uygulama içinden geri çekebilirsiniz. BİMPara’ların kullanım süresi yüklenme tarihinden itibaren 2 senedir. Sol üstteki profil simgesine dokunarak Hesap Bilgileri altından son 3 aya ilişkin işlemleri görebilirsiniz.
- BİMPARA Gönderme Nasıl Yapılır? Gönder butonuna bastıktan sonra BİMPara göndermek istediğiniz kişinin telefonunu girerek veya rehberinizden kişiyi seçerek BİMPARA gönderebilirsiniz. Parayı gönderdiğiniz kişi telefonuna gelen bilgilendirme/yönlendirme SMS’lerini izleyerek BİMPara’yı kullanabilir.
- BİMPARA Kullanım Süresi Var Mı? BİMPara’ların kullanım süresi yükleme tarihinden itibaren 2 yıldır.
- QR ile Ödeme Yapılabiliyor Mu? Ödeme Yap butonuna bastığınızda üretilen QR kodu kasada okutarak ödemenizi yapabilirsiniz. Dilerseniz QR kodu okutmadan ekrandaki şifreyi kasiyere söyleyerek de temassız ve güvenli şekilde ödeme yapabilirsiniz.
- Bakiye Yetersizse Ödeme Nasıl Yapılır? BİMPara bakiyeniz yetersizse kalan tutarı nakit veya kredi kartıyla ödemeniz gerekmektedir.
- Akıllı Telefon Kullanmayan Birine BİMPara Gönderebilir Miyim? Evet, akıllı telefon kullanmayan kişiler gönderdiğiniz tutarı tek seferde harcamalarına imkan verecek şekilde içerisinde şifre bulunan bir SMS alırlar. Bu şifreyi kasiyere söyleyerek tüm tutarı tek seferde kullanabilirler.
- Hatalı Telefon Numarasına BİMPara Gönderirsem Geri Alabilir Miyim? Evet, BimPara henüz kullanılmadıysa 1 saat içinde “Gönderdiğim BİMPara” butonuna dokunduktan sonra listeden yüklemeler içindeki hatalı gönderdiğiniz işlemin üzerindeki İptal’e basarak geri çekebilirsiniz.
- BİMPara Gönderimlerinde Limit Var Mı? BİMPARA gönderimlerinde işlem bazında güvenlik limiti vardır. Gönderebileceğiniz tutar en az 10 TL, en fazla 500 TL olabilir.