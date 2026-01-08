Egea Tahtını Kaptırdı: Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu!

Türkiye otomobil pazarında “en ucuz sıfır araç” dengesi yeniden değişti. Uzun süredir bu unvanla anılan Fiat Egea, güncellenen listeyle birlikte zirveden indi. Ocak 2026 itibarıyla açıklanan güncel fiyatlar, giriş seviyesi otomobil kavramının artık bambaşka bir noktaya taşındığını net biçimde ortaya koyuyor. İşte detaylar…

En Ucuz Sıfır Otomobiller Listesi - Ocak 2026

Son fiyat güncellemeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobil unvanı Dacia Sandero’ya geçti. 1 milyon 240 bin TL’lik başlangıç etiketiyle Sandero listenin ilk sırasına yerleşirken Fiat Egea Cross ve Kia Picanto çok küçük farklarla onu takip ediyor.

Listeye bakıldığında, 1,5 milyon TL altı otomobil sayısının artık tek hanelere düştüğü açıkça görülüyor. Liste, yalnızca fiyatları değil pazarın yönünü de özetliyor.

Bir dönem “ulaşılabilir” olarak görülen birçok modelin artık orta sınıra yaklaşması dikkat çekerken, elektrikli modellerin de bu segmentte görünmeye başlaması önemli bir kırılma olarak öne çıkıyor.

Özellikle Citroen e-C3 ve Hyundai INSTER gibi modeller düşük giriş fiyatlı elektrikli otomobillerin artık teoride değil pratikte de pazara girdiğini gösteriyor. Fiat Egea Sedan’ın hala ilk beş içinde yer almasına rağmen liderliği kaybetmesi fiyat rekabetinin ne kadar sertleştiğinin bir başka göstergesi.

Buna karşılık Dacia Sandero'nun yeniden zirveye çıkması bütçe odaklı kullanıcılar için yeni referans noktası oluşturmuş durumda.