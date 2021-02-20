BiP İndirme Sayısı ile Rekor Kırıyor

BiP indirme sayısı 2021'de fırladı. Turkcell tarafından geliştirilen ve verileri tamamen yerli sunucularda depolanan BiP Messenger, kullanıcıların daha fazla ilgisini çekmeyi başardı. BiP'in sadece son iki ayda milyonlarca kullanıcı kazanması ise merak uyandırıyor.

Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BiP Messenger'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Turkcell'den gelen açıklamaya göre BiP indirme sayısı 74 milyon seviyesine yaklaşarak uygulama için önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.

BiP indirme sayısı 2021'de rekor seviyede

Yenilenen arayüzü ve sade gizlilik politikasıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran BiP, sadece son iki ay içerisinde 27 milyonu aşkın kullanıcı kazandı. Bu noktada WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasının da büyük etkisinin olduğunu unutmamak lazım.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı konuya ilişkin verdiği demeçte, kişisel veri güvenliğiyle ilgili artan kaygılara önem verdiklerini dile getirdi. BiP uygulamasına olan talebin hem Türkiye'den hem de farklı noktalardan arttığını söyleyen Akıncı, şunları aktardı:

"Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan uygulamamız BiP operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor ve daha çok tercih ediliyor. BiP bugün sadece Türkiye’de değil Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor.



Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılından bu yana en yeni teknolojiler kullanılarak güncellenen yerli uygulamamız BiP’i kullanıcılarımızdan gelen taleplerle sürekli yenilemeye devam ediyoruz. 2021 yılında da önceliğimiz kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine en iyi kullanıcı deneyimi ile cevap verebilmek için kendimizi geliştirmek olacak. Son dönemdeki gelişmelerin de ışığında en büyük hedefimiz Türkiye’de olduğu kadar dünya çapındaki kullanıcı sayımızı artırmak."

10 kişiye kadar HD video kalitesinde görüntülü görüşme yapmayan olanak tanıyan BiP, tamamen Türkiye'deki veri merkezleri sayesinde ekstra güvenlik vadediyor. Ayrıca mesajlaşma sırasında 106 farklı dile çeviri yapmak da mümkün.

Anlık mesajlaşmada dil tercümesi ve Acil Durum Butonu gibi birbirinden farklı özellikleriyle merak uyandıran BiP Messenger uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.