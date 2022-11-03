Black Friday 2022 İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Kasım ayının gelişi, alışveriş yapacaklar için indirimin de gelişi anlamına geliyor. Her yıl merakla beklenen Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri bu yıl da gerçekleşecek. Peki Black Friday 2022 indirimleri ne zaman başlayacak?

Her yıl Kasım'ın son Cuma'sına denk gelen Black Friday indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma'ya denk geliyor. Cuma gecesi veya yer yer akşamında başlayan Black Friday indirimleri özellikle teknoloji alanında olmak üzere pek çok alanda sayısız indirimler sunuyor.

Dünya'nın dört bir yanında gerçekleşen bu indirimlerde çoğunlukla 1 hafta süren indirimler görsek de en dikkat çeken ve en büyük indirimler Kasım'ın son Cuma'sından başlayarak yalnızca 24 saat sürüyor. Bu noktada ülkemizdeki geçmiş tecrübelerimizden yola çıkmamız gerekiyor.

Black Friday İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Geçtiğimiz yıllarda Trendyol ve Hepsiburada gibi markalar indirimlerini 1 haftaya yaymış ve hatta zaman zaman Cuma gününden önce başlatmıştı. Bu bağlamda indirimleri takip edecek olanların 25 Kasım Cuma'nın bulunduğu haftayı sıkı takibe alması gerekiyor.

İndirimler çoğunlukla dijital ortamda önem arz etse de mağazalar indirimleri fiziksel olarak mağazalarına da yansıttığı için pek çok alanda izdiham yaşanabiliyor. Çoğu yüksek indirimli ürün ilk günlerden bittiği için Black Friday ülkemizde yer yer 1 hafta da sürse indirimi doğru gününde takip etmek büyük önem taşıyor.

Peki sizin bu yılki Black Friday indirimlerinde almayı planladığınız bir ürün var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.