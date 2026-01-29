MagSafe Rakibi Ucuz Powerbank Tanıtıldı: 10 Bin mAh Kapasiteye Sahip!

Pek çok kullanıcının oyun odaklı ürünleriyle tanıdığı Black Shark kısa bir süre önce yeni bir powerbank ile sahneye çıktı. Sevilen marka iPhone kullanıcılarının şarj sorununa çözüm olmayı hedefleyen yeni Black Shark Blade 3 modelini resmen tanıttı.

Devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve zengin bağlantı seçenekleriyle öne çıkan yeni güç bankası sahip olduğu uygun fiyat etiketi sayesinde güçlü bir MagSafe alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı!

Black Shark Blade 3 Powerbank Neler Sunuyor?

Kapasite: 5.000 mAh / 10.000 mAh

5.000 mAh / 10.000 mAh Pil Tipi: Lityum Kobalt Oksit

Lityum Kobalt Oksit Kablolu Şarj: 30W

30W Kablosuz Şarj: 15W

15W Bağlantı Noktaları: Çift USB-C

Çift USB-C Güvenlik: 9 katmanlı koruma ve patlamaya dayanıklı kaplama

9 katmanlı koruma ve patlamaya dayanıklı kaplama Mıknatıs: 17 adet N52 sınıfı mıknatıs

17 adet N52 sınıfı mıknatıs Ek Özellikler: LED pil göstergesi, Ice Armor soğutma sistemi

Yeni cihaz farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden iki farklı kapasite seçeneği ile birlikte geliyor. Daha hafif ve ince bir deneyim isteyenler için 0.8 cm kalınlığında ve 115 gram ağırlığında 5.000 mAh'lık bir model sunulurken, daha uzun pil ömrü arayanlar için 1.38 cm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında 10.000 mAh'lık bir versiyon bulunuyor.

Kablolu bağlantıda 30W'a kadar hızlı şarj desteği sunan Black Shark Blade 3, manyetik kablosuz şarj tarafında ise 15W'lık bir güç çıkışına ev sahipliği yapıyor. Cihaz sunduğu bu şarj hızlarıyla birlikte bir iPhone 17 Pro modelini sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edebiliyor.

Bağlantı tarafında USB-C1 ve USB-C2 olmak üzere iki adet porta sahip olan manyetik powerbank, G3 kavisli tasarımı sayesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok akıllı telefona rahatlıkla yapışabiliyor. Son olarak cihazın ısınma sorunlarını önlemek adına grafen levhalar ve aerojel yalıtım içeren "Ice Armor" isimli soğutma sistemi ile birlikte geldiğini de belirtelim.

Fiyatı Ne Kadar?

"Mist Blue" ve "Obsidian Orange" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Black Shark Blade 3, iPhone 12'den günümüze kadarki tüm iPhone modellerini ve manyetik kablosuz şarj destekli tüm telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

İlk etapta sadece Çin'de satışa sunulan cihazın başlangıç fiyatı ise 259 yuan (yaklaşık 1620 TL) olarak açıklandı. Yeni powerbank'in henüz küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Yine de uygun fiyatlı bu modelin sunduğu gelişmiş özellikler sayesinde MagSafe'lere güçlü bir rakip olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Shark Blade 3 yılın en iyi powerbank modelleri arasında dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.