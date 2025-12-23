Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Şaşkına Çevirdi

Epic Games, yılın son günlerine doğru ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Yıl içinde her hafta düzenli olarak verdiği oyunlardan farklı olarak bu oyunları her gün verip ismini gizli tutan şirket, şimdiye kadar altı adet oyunu bedava dağıttıktan sonra şimdi de yedinci oyunu erişime açtı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'in yedinci ücretsiz oyunu, Bloodstained: Ritual of the Night oldu. Bu oyunu artık bütün oyuncular Epic Games'in dijital mağazası üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynamaya başlayabilir fakat oyunu kütüphanenize hiç ücret ödemeden eklemek istiyorsanız belirli bir sürenizin olduğunu belirtmekte fayda var. Oyun yalnızca 24 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.

