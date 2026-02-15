PlayStation 6'nın GPU Mimarisi Ortaya Çıktı: Sony'den Sürpriz Tercih!

Oyun dünyası henüz PlayStation 5'in sınırlarını tam anlamıyla zorlamamışken, yaklaşan PlayStation 6 hakkında ortaya atılan donanım iddiaları şimdiden birçok teknolojiseveri heyecanlandırıyor.

Son olarak yeni oyun konsolunun GPU mimarisi ile ilgili ilginç bir söylenti gündeme geldi. İddialara göre Sony, PS6'da şimdiye kadar kesin gözüyle bakılan RDNA 5 mimarisi yerine daha karma bir yapıyı tercih edebilir. İşte detaylar!

PlayStation 6 Tam RDNA 5 Mimarisi ile Gelmeyebilir

Bilmeyenler için bugüne kadar PlayStation 6'nın AMD'nin en güncel RDNA 5 grafik mimarisini saf kan olarak kullanması bekleniyordu. Ancak Sony'ye yakınlığı ile bilinen bazı güvenilir kaynaklar geçtiğimiz saatlerde bu beklentiyi törpüleyen açıklamalarda bulundu.

İddialara göre PS6, tamamen RDNA 5 üzerine kurulu bir sistem yerine hibrit bir yapıyla karşımıza çıkacak. Hatırlarsanız Sony, PS5 döneminde de benzer bir yol izlemiş ve RDNA 1 mimarisini Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisiyle birleştirerek özel bir mimari geliştirmişti. Yeni nesilde de mühendislerin benzer bir karma mimari üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Donanım tarafındaki bir diğer heyecan verici detay ise RAM kapasitesi. Aktarılanlara göre PS6, 30 GB GDDR7 RAM belleği ile birlikte gelecek.. Ayrıca Sony'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni nesil el konsolunun da 24 GB LPDDR5X belleğe sahip olacağı ve ROG Ally X gibi rakiplerle yarışacağı belirtiliyor.

PS6'nın muhtemel teknik özellikleri:

İşlemci (CPU): AMD Zen 6

AMD Zen 6 Grafik Birimi (GPU): Özelleştirilmiş AMD RDNA 5

Özelleştirilmiş AMD RDNA 5 Bellek (RAM): 30 GB GDDR7

30 GB GDDR7 Veri Yolu: 160-bit veri yolu yapılandırması

160-bit veri yolu yapılandırması Bellek Hızı: 32 Gbps

PlayStation 6 Ne Zaman Çıkacak?

Sony, PS6'nın çıkış tarihini henüz duyurmasa da cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili pek çok iddia gündeme geliyor. Yine de genel kanı merakla beklenen konsolun 2027 yılında satışa sunulacağı yönünde.Benzer şekilde Xbox'ın da PS6'ya rakip olarak geliştirdiği yeni cihazını 2027'de piyasaya süreceği konuşuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin PlayStation 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.