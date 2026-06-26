OnePlus'ın Yeni Telefonu İçin Geri Sayım: Tanıtılmadan Kutusu Açıldı!

OnePlus bu yıl kullanıcılara bir sürpriz yaparak N6 isimli yeni bir telefonunu piyasaya sürecek. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler sayesinde yeni modelden neler bekleyeceğimizi büyük ölçüde öğrendik. Son olarak cihazın tanıtım öncesi kutu açılışı yapıldı. İşte ayrıntılar!

OnePlus N6'nın Kutusundan Neler Çıkacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Abhishek Yadav önümüzdeki günlerde tanıtılacak OnePlus N6'nın kutu açılışını gerçekleştirdi. Buna göre akıllı telefon zengin bir kutu içeriğiyle gelecek. İçeriğe baktığımızda bir adet slikon kılıf, SIM kart iğnesi, USB-C kablosu ve belki de en önemlisi şarj adaptörünün yer aldığını görüyoruz. Bu adaptörün 45W şarj hızlarını desteklediğini de belirtelim.

Şarj adaptörü detayı gerçekten önemli. Günümüzde çoğu marka telefon kutularına güç adaptörü koymuyor. Cihazlar genellikle sadece şarj kablosuyla satışa çıkıyor. Kutu içeriklerinin geçmiş yıllara kıyasla giderek zayıflaması kullanıcıları yeni telefonlarını ya eski cihazlarından kalan ya da ek ücret ödeyerek satın aldıkları adaptörlerle şarj etmek zorunda bırakıyor diyebiliriz.

Bunun dışında kaynağın kutusunu açtığı telefonun nane yeşili renginde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin daha önce paylaştığı görsellerde de böyle bir renk seçeneğinin mevcut olacağını zaten görmüştük. Öte yandan cihazın buna ek olarak bir de siyah renk opsiyonuna sahip olmasını bekliyoruz.

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın daha önce de açıkladığı üzere yeni N6 modeli 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili ise şimdilik bir açıklama yok. Ancak markanın ülkemizde fazlasıyla aktif olduğunu ve OnePlus 15R ve OnePlus 15 gibi çok sayıda telefonunu sattığını biliyoruz. Bu nedenle kesin olmasa da modelin tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

OnePlus N6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bugüne dek ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus N6, 25.000 rupi (12.360 TL) civarında bir fiyatla kullanıcılara sunulacak. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de eklersek 25.065 TL'ye karşılık geliyor. Tabii bu vergili fiyatların fikir vermek amacıyla yazıldığını belirtelim. Yani cihaz gerçekten ülkemize gelirse daha farklı bir fiyat etiketiyle de satışa çıkabilir.

OnePlus N6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel (HD+)

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 6GB

Arka Kamera: 50MP

Video Performansı: 60FPS kayıt desteği

Ön Kamera: 8MP

İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Batarya Kapasitesi: 8000mAh

Hızlı Şarj Desteği: 45W

Editörün Yorumu

OnePlus N6'nın kutusundan şarj adaptörünün çıkacak olması bence sevindirici bir gelişme. Açıkçası bir kullanıcı olarak para ödeyerek satın aldığım bir telefonun kutusundan sadece şarj kablosu çıkmasından pek hoşlanmıyorum. Bu durumda ya elimde bulunan eski bir adaptörü kullanıyorum ya da ekstra ücret ödeyerek yeni bir tane satın almak zorunda kalıyorum. Ancak OnePlus N6 kullanıcılarının böyle bir durumla karşılaşmayacak diyebilirim.