Sizi Farklı Dünyalara Götüren Ücretsiz Oyun Kaldırılıyor! Hemen Alın

Farklı oynanış sunan oyunları sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken Boomeroad i̇çin üzücü bir gelişme yaşandı. Şu anda ücretsiz olarak oynanabilen bu oyunun Steam'in oyun mağazasından kaldırılacağı açıklandı. Oyuncuları farklı dünyalara götürerek onları hayatın yorucu temposundan başarılı bir şekilde uzaklaştıran oyunu almak için oldukça az bir zaman kaldı.

Boomeroad Ne Zaman Steam'den Kaldırılacak?

Boomeroad, resmi Steam sayfası üzerinden yayınlanan duyuya göre 31 Mart 2026 tarihinde mağazadan tamamen kaldırılacak. Belirtilen tarihten sonra oyunu Steam üzerinden almak mümkün olmayacak. Oyuna hâlihazırda sahip olan kişiler içinse hiçbir şey değişmeyecek. Oyun Steam'den kaldırdıktan sonra dahi kütüphanelerde yer almaya devam edecek.

Oyuna sahip olanlar, Boomeroad'ı kendi kütüphanesinden dilediği zaman yükleyip oynayabilecek. 31 Mart'tan önce eğer oyunu almazsanız bu imkândan yararlanamayacaksınız. Hatta oyunu almak için ödeme yapmak istemenizin bile bir önemi olmayacak, bunun için kullanabileceğiniz resmî mağaza sayfası bulunmayacak. O yüzden eğer oyunu beğenirseniz şimdiden kütüphanenize ekleyerek unutma olasılığını tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Boomeroad Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında yer alan Boomeroad'da Boomy isimli bir karakteri yönetiyoruz. Amacımız, karakterimize kuleye ulaştırmak ancak bu zannedildiği kadar kolay bir şey değil. Oyunda kendi oluşturduğunuz çeşitli yapıları kullanarak ilerlemeye çalışıyorsunuz ve bu süreçte karşınıza çok çeşitli engeller çıkıyor. Dolayısıyla adımlarınızı da çok dikkatli bir şekilde atmak zorunda kalıyorsunuz.

Oyun boyunca gökyüzünde istediğiniz gibi gezecek bir dünya lazerlerden kaçacak ve rüzgâr oluşturarak kuleye bir adım daha yaklaşmaya çalışacaksınız. Hedefe hızlıca ulaşmak için doğru yollardan ilerlemeniz gerekecek. Bir hata yapmanız hâlindeyse tüm emeğinizin boşa gitme olasılığı bulunuyor. O yüzden eğer bu oyunu oynamaya karar verdiyseniz bir adım atmadan önce iki kez düşünmenizde fayda var.

Boomeroad'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ya da Windows 11 (64-bit)

Windows 10 ya da Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-3570

Intel Core i5-3570 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

Boomeroad Kimlere Göre Bir Oyun?

Boomeroad, her şeyden önce hızlı kararlar alabilen, karşısına çıkan engelleri saniyeler içinde çözebilecek kadar hızlı düşünen kişilere hitap ediyor. Klasik platform oyunlarındaki engellerden sıkıldıysanız bu oyun size kendi yolunuzu çizme imkânı sünüyor. Kendi belirlediğiniz yolda ilerleyerek hatalı bir sonuca ulaşabilir ya da hedeflediğiniz noktaya varabilirsiniz. Kısacası oyun tamamen sizin kararlarınıza göre şekilleniyor, bu da oyuna daha çok bağlanmanızı sağlıyor.

Boomeroad'ı Kimler Sevmez?

Boomeroad, oyuncuya özgür hareket etme olanağı tanısa da bazı oyuncular kontrolün tamamen kendisinin de olmasını sevmeyebilir. Bu da özellikle önceden hazır haritalar sunan oyunlara alışmış kişiler açısından bir dezavantaj oluşturabilir. Sizde eğer bu gruba giriyorsanız muhtemelen Boomeroad'ı sevmeyeceksinizdir.

Editörün Yorumu

Açıkçası Boomeroad, reflekslerin ön planda olduğu bir oyun ki yıllar boyunca bu tür oyunlar oynamış birisi olarak bu oyunu oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Oyun oldukça yüksek tempolu. Dikkat süremizin epey düştüğü günümüzde harika bir avantaj. Sıkılmamıza, başka şeylerle uğraşmamıza izin vermiyor. Sadece eğleniyoruz, hepsi bu kadar.