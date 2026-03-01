Eğlenceli Retro Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Belli Oldu

Epic Games, geçtiğimiz günlerde bu haftanın ücretsiz oyunları Boxes: Lost Fragments ile My Night Job'ı erişim açtı. Gelecek hafta ise hem severek oynayacağınız bir retro oyun hem de bir strateji oyunu için hediye vermeye hazırlanıyor. Bedava olarak dağıtacak yeni oyunlarla birlikte oyunculara oldukça eğlenceli saatler bekliyor.

Epic Games, Hangi Oyunu Ücretsiz Dağıtacak?

Epic Games, Turnip Boy Robs a Bank isimli oyunu 5 Mart 2026 saat 19.00'da ücretsiz olarak erişime açacak. Bu oyun şu anda 115 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Bu oyun, bağımsız yani herhangi bir büyük oyun şirketiğine bağlı olmayan, bütün geliştirme sürecini üstlenen geliştirici Snoozy Kazoo tarafından geliştirildi.

İlk oyuna ek olarak oynaması ücretsiz bir oyun olan Idle Champions of the Forgotten Realms için 100 dolar değerinde bir paket bedava dağıtılacak ki bunun güncel kurla karşılığı 4 bin 392 TL yapıyor. Her iki oyun da nispeten basit bir oynanışa sahip. Dolayısıyla bunları retro kategorisine yerleştirebiliriz.

Turnip Boy Robs a Bank Nasıl Bir Oyun?

Turnip Boy, aksiyon ve macera türüne sahip oyunlar arasında yer alıyor. Retro grafikler ile dikkat çeken bu oyunda size verilen görevleri yaparak ilerliyorsunuz. Grand Theft Auto V ya da Payday 3 gibi oyunların doksanlardaki hâli olarak görebilirsiniz. Oyunda çeşitli aletler kullanarak hedeflerinize ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Turnip Boy Robs a Bank Fragmanı

Turnip Boy Robs a Bank Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 8.1 / 10 (64-bit) Windows 10 / 11 (64-bit) İşlemci Intel i3 4130T / AMD Ryzen 3 2200G Intel i3 8100 / AMD Ryzen 3 2200G RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı Intel HD 4400 / AMD Vega 8 NVIDIA GTX 650 / AMD R7 260X (2 GB) DirectX Sürüm 11 Sürüm 12 Depolama 2 GB kullanılabilir alan 2 GB kullanılabilir alan

Idle Champions of the Forgotten Realms Nasıl Bir Oyun?

Idle Champions of the Forgotten Realms, Dungeons & Dragons evrenindeki karakterleri bir araya getiren oyun. Sahip olduğunuz şampiyonları en iyi şekilde dizerek kusursuz bir strateji izlemeniz gerekiyor. Her şampiyonun kendine özgü bir yeteneği bulunuyor. Benzer şekilde ekipmanları da karakterden karaktere değişiyor. Başarıya ulaşmanın tek yolu ise bu yetenekleri en doğru şekilde bir araya getirmekten ibaret.

Bu oyun, daha önce de belirttiğimiz üzere aslında ücretsiz. Fakat oyun içi satın alımlar söz konusu. Epic Games tarafından sunulacak fırsat sayesindeyse gerçek para ile almanız gereken bir paketi hiçbir şekilde ücret ödemeden alabilecek ve oyunda ciddi bir avantaj elde edebileceksiniz.

Idle Champions of the Forgotten Realms Fragmanı

Idle Champions of the Forgotten Realms Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 RAM 2 GB 8 GB Ekran Kartı DirectX 10 uyumlu bir ekran kartı DirectX 10 uyumlu bir ekran kartı DirectX Sürüm 10 Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı 2 GB 3 GB

Peki, siz ücretsiz hâle gelecek oyun ve bedava hediye ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.