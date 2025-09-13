Borderlands 4 İçin Hayrete Düşüren İddia: Take-Two'dan Yanıt Geldi

Steam istatistiklerine göre en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşen Borderlands 4, oyun dünyasına eşi benzeri görülmemiş bir şekilde giriş yaptı. Gearbox Software'ın bambaşka bir deneyim sunan FPS oyunu, bu başarıya rağmen bazı oyunculardan da yoğun tepki topladı. Bazı oyuncular, Borderlands 4'ün casus yazılım içerdiğini iddia etti.

Oyunun casus yazılım içerdiğine dair söylentiler o kadar hızlı bir şekilde yayıldı ki Take-Two Interactive, iddialar hakkında açıklamada bulunmak zorunda kaldı. Şirket, hangi tür verilerin ne amaçla toplandığı konusuna açıklık getirdi.

Take-Two: Borderlands 4'te Casus Yazılım Yok

Take-Two sözcüsü, Steam'de yaptığı açıklamada "Take-Two, oyunlarında casus yazılım kullanmaz" ifadelerini kullandı. Gizlilik politikasında toplanabilecek verilerin tanımlandığını ancak bunun her oyun ya da hizmette veri toplandığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Şirketin oyunculara karşı şeffaf olmak ve yasal yükümlülüklere uymak için bunların gizlilik politikasında tanımlandığını söyleyen sözcü, Take-Two'nun bazı bilgileri oyuncu deneyimini korumak gibi amaçlarla topladığını dile getirdi. Buna ek olarak, şirketin bazı bilgileri oyuncunun kullandığı cihaz, platform ya da tarayıcıya göre oyunun sorunsuz çalışmasını sağlamak gibi amaçlarla topladığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü ayrıca oyun modlarının kullanımına yönelik bilgilendirmede de bulundu. Take-Two'nun genelde sadece tek oyunculu, ticari olmayan modlara karşı işlem yapmadığını belirten sözcü, hizmet şartlarının sadece oyuncuların haksız avantaj elde etmesini, diğer oyuncuların oyun deneyimini olumsuz etkilemesini sağlayan modlara izin vermediğini söyledi.

Bu açıklamalarla beraber Borderlands 4 hakkında ortaya atılan casus yazılım iddiaları yalanlanmış oldu. Bu söylentilerin ortaya çıkmasının temelinde oyunun anti hile sistemi vardı. Bu sistem, yazılımın bilgisayarda tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Bu erişim izni, ona kullanıcıların hile yapmasını neredeyse tamamen engelleme imkânı veriyor.

Normalde anti hile sisteminin görevi, oyuncunun haksız avantaj elde etmesini sağlayacak dosyaların olup olmadığını tespit etmek ancak bazı oyuncular, bu sistemin oyuncuların verilerini toplamak ve onları gözetlemek için kullanıldığını öne sürdü. Take-Two ise yukarıdaki açıklamadan da görüleceği üzere bu iddiaları kesin bir dille reddetti.