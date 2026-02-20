Sizi Çocukluğunuza Götüren Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Seksenlerde ya da doksanlarda çocukluk yaşamış herkesin severek oynayacağı bir oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Görsel açıdan Super Mario'ya benzeyen platform oyuna şu an itibarıyla hiçbir ücret ödenmeden sahip olunabiliyor. Ayrıca çok eğlenceli oyunun DLC'si de bedava veriliyor.

Brother Save Him Ücretsiz Oldu

Steam'de "Brother!!! Save him! - Hardcore Platformer" isimli oyun ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 1.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Güncel kurla bu miktar 87,25 TL'ye denk geliyor. Her ne kadar düşük bir meblağ olsa da bunu ödemeden oyunu 24 Şubat saat 21.00'e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda oyun sizde kalır, dilediğiniz zaman yükleyip oynayabilirsiniz.

Bu oyuna ek olarak Steam'de şu an Voldtrain'in "Tour de Void" DLC'si bedava dağıtılıyor. Bu DLC de normalde 4.49 dolar yani 196,86 TL değerinde. Sahip olmak için oyunu kütüphanenize eklemeye benzer bir yol izliyorsunuz. Steam mağazasından DLC'nin (Voidtrain - Tour de Void) ismini aratıp "Hesaba Ekle" seçeneğine basabilirsiniz. İndirilebilir içeriği edinmeniz için son tarih ise 23 Şubat saat 21.00.

Bu DLC'de Rofleemoların tren yolculuğuna turist olarak katılabilmesini sağlamanız gerekiyor. Böylece yeni görevler, ödüller ve diğer fırsatları elde edebiliyorsunuz. Turist Rofleemoları istasyonlara güvenle götürülü bırakıldığında onlardan görevler alıyor, bu görevleri tamamlayarak bilet kazanıyorsunuz. Bu biletleri yeni aksesuar, kupa ve diğer avantajlar elde etmek için kullanmak mümkün.

Brother Save Him Nasıl Bir Oyun?

Platform oyunları arasında yer alan Brother Save Him, zorlu engelleri aşıp kardeşinizi kurtarmaya çalışan bir karakteri merkezine alıyor. Piksel grafiklere sahip bu iki boyutlu oyun, 20'den fazla bölüm içeriyor. Birçok tuzağı atlamak için dikkatli hamle yapmak gerekiyor. En iyi yanı, harika müziklere sahip olması. Yeni nesil oyuncular için pek ilgi çekici olmayabilir fakat Super Mario oynayarak büyüyen bir nesil tarafından sevilmemesi mümkün değil.

Brother Save Him'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?