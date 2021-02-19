Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (19 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta sadece 1 tane televizyon geldi.

Dijitsu 55 inç UHD Smart TV

Dijitsu marka 55 inç UHD Smart TV 3.399 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarında bu hafta birden fazla teknolojik ürün satışa çıktı.

Hi Level 55'' Ultra HD Android Smart Led TV

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yanı sıra 2x8W ses çıkış özellikleri ile evde geçen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl Sunny garantisi bulunan ürün 3.599 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuldu.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV'de dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor.

Ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 2.999 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Reeder P13 Blue

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 6.1" HD ekranı, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası (128 GB arttırılabilir hafıza) sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Kaçırılmayacak cep telefonu, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Xiaomi Mi Band 3 ve Dahası

Xiaomi Mi Band 3, 89,95 TL'den satışa çıktı.

Mi Earbuds 2, 129 TL'den satışa sunuldu.

Piranha duvar şarj adaptörü 17.95 TL fiyat etiketinden satışta.

32 GB USB bellek, 39.95 TL'den satışa çıktı.

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