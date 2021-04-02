Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (2 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta teknolojik ürün gelmedi. Geçtiğimiz hafta pek çok ürün gelmişti ancak bu hafta gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101 mağazalarına pek çok teknolojik ürün geldi. Gelen ürünlerin listesi şu şekilde:

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, 5.699 TL'den satışta.

Hi Level HL55UIL402 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV, 3.599 TL'den satışta.

Hi Level 32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV, 1.499 TL'den satışta.

Reeder P13 16GB Cep Telefonu, 1.299 TL'den satışta.

Piranha 7785 Oto Multimedya Sistemi, 339 TL'den satışta.

Piranha 7735 Oto Teyp, 119.95 TL'den satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.