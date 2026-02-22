Bu Hafta Çıkacak Oyunlar: Resident Evil Requiem ve Dahası

Oyuncuları bu hafta birbirinden iddialı oyunlar bekliyor. Yarından itibaren uzun zamandır beklenen çeşitli yapımlar yayınlanmaya başlanacak ve takvimler 27 Şubat 2026'yı gösterdiğinde yılın en çok beklenen oyunu erişime açılacak. Listeye bakılacak olursa oyuncular bu ve sonraki haftalarda oldukça meşgul olacak.

Bu Hafta Yayınlanacak Oyunlar (23-27 Şubat 2026)

Rainbow Six Mobile: 23 Şubat

23 Şubat Reigns The Witcher: 25 Şubat

25 Şubat Tales of Berseria Remastered: 27 Şubat

27 Şubat Resident Evil Requiem: 27 Şubat

Rainbow Six Mobile, bu haftanın başında yani yarın oyuncuların beğenisine sunulacak. Telefon ve tablette benzeresiz bir birinci şahıs rekabetçi oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak bu oyun, 5'e 5 takımlar hâlinde oynanan yüksek tempolu bir oyun olacak. İlerlemek için en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, ekip olarak iş birliği içinde hareket etmek olacak. Karakterlerin her birinin kendine özgü yetenek ve ekipmana sahip olacağı çok oyunculu oyun, size unutamayacağınız bir deneyim yaşatacak.

Reigns The Witcher, 25 Şubat 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu oyun, alışagelmiş yüksek grafik kalitesi yerine size daha basit görseller sunacak. Oyunda Geralt olarak macera dolu bir yolculuğa çıkacaksınız. Ün peşinde koşarken bir yandan canavarlar avlayıp yerlilerin tadını kaçıracaksınız. Onun ismini ölümsüz hâle getirmek, sizin seçimlerinize bağlı olacak.

Tales of Berseria Remastered, 27 Şubat 2026'da çıkışını gerçekleştirecek. Şu anda Steam üzerinden erken erişime açık olan oyunun piyasaya sürüldüğünde en iyi rol yapma oyunları arasında yerini alması bekleniyor. Daha iyileştirilmiş görsel kalite ile birlikte sunulacak olan bu oyunda Midgand Krallığı'nı oluşturan takımadalarına yelken açan Velvet ve onun tuhaf arkadaşlarına eşlik edeceksiniz.

27 Şubat 2026 tarihinde Resident Evil Requiem piyasaya sürülecek. Serinin dokuzuncu oyunu olacak bu yeni oyunla ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Bazı perakendecilerin oyunculara fiziksel sürümü erkenden göndermeleri dolayısıyla her ne kadar bazı sürprizler bozulmuş olsa da oyun hâlâ merakla bekleniyor. Öyle ki piyasaya sürüldüğünde hızla en iyi zombi oyunları arasında zirveye yerleşmesi kaçınılmaz görünüyor.